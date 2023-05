Ajax Vrouwen grijpt voor het eerst sinds 2018 weer de macht

Ajax Vrouwen heeft de landstitel in de eredivisie voor vrouwen gepakt. Na een walk-over op bezoek bij PEC Zwolle (1-6) is de eerste landstitel sinds 2018 een feit. Daarmee zijn de Amsterdammers voor de derde keer in de historie landskampioen. VV Alkmaar heeft de allerlaatste wedstrijd ooit winnend afgesloten: 1-0 tegen Fortuna Sittard.