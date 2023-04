Leuchter helpt Ajax Vrouwen aan zege in aanloop naar topper

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Zo saai als de eerste helft was, zo spannend was het begin van de tweede. Binnen een minuut werd Jarne Teulings van Fortuna neergehaald in de zestien. De Limburgers kregen een strafschop. Tessa Wullaert benutte dit buitenkansje vervolgens: 1-0.

Opvallend genoeg kreeg Ajax drie minuten later zelf een penalty na een handsbal. Romée Leuchter scoorde de strafschop: 1-1. Leuchter zette even later de Amsterdammers op voorsprong na een assist van Hoekstra en bezorgde Ajax daarmee een broodnodige zege.

Ajax staat (in ieder geval) tot morgen op de eerste plek in de vrouwen eredivisie. Concurrent FC Twente speelt vanaf 12.15 uur tegen PEC Zwolle. De ploeg uit Enschede is volgende week zaterdag ook de tegenstander in Amsterdam. VV Alkmaar is deze week vrij.