Simpele driepunter Ajax Vrouwen bij Excelsior, streep door duel VV Alkmaar

Ajax Vrouwen versloeg vanavond met speels gemak rodelantaarndrager Excelsior Rotterdam. Het werd 3-0 in Rotterdam en daarmee blijft Ajax in het spoor van koploper FC Twente. Hun wedstrijd tegen VV Alkmaar werd afgelast wegens de sneeuwval.

Ajax-doelman Lize Kop liet zich in de slotfase niet verrassen en hield een schot van Kathelyn Hendriks tegen. Uit een corner van de Amsterdammers was het even later wél raak. Quinty Sabajo scoorde van dichtbij uit een rebound: 0-1. Eshly Bakker zag voor rust de bal nog op de paal ging.

