Ajax Vrouwen knokt zich naar driepunter tegen Heerenveen door desastreuze openingsfase

Het begin van Ajax was nog desastreus in Heerenveen. Door treffers van Janneke Ennema en Jet van Beijeren leken de Friezen op rozen te zitten: 2-0. Een snelle rode kaart van Merel Bormans hielp de Amsterdammers weer in het zadel. Voor de rust maakte Ashleigh Weerden de aansluitingstreffer: 2-1.

Ajax denderde vervolgens in de tweede helft over Heerenveen heen. Lisa Doorn, Sherida Spitse, Eshly Bakker en Elisha Kruize maakten de Amsterdamse doelpunten. De koppositie is door de zege in handen van Ajax, maar FC Twente speelt zondag nog tegen ADO Den Haag.

Tekst gaat verder onder de tweet.