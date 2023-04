Slechte start wordt Telstar Vrouwen op bezoek bij sc Heerenveen fataal

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Heerenveen bleek in de tweede helft niet getemperd in de aanvalsdrift. Eennema maakte snel na de rust namelijk de 3-0. De ingevallen Samya Hassani deed nog een duit in het zakje voor Telstar, maar het mocht niet baten. Nina Nijstad scoorde in blessuretijd zelfs de 4-1.

Telstar staat negende met nog één wedstrijd voor de boeg. VV Alkmaar is dit weekend vrij, terwijl Ajax Vrouwen morgen in actie komt. Fortuna Sittard is vanaf 19.00 uur de tegenstander.