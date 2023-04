Ajax Vrouwen op drempel van landskampioenschap na benauwde zege op FC Twente

Ajax Vrouwen heeft zichzelf vandaag een hele goede dienst bewezen door de topper tegen FC Twente met 1-0 te winnen. Door de winst is de Amsterdamse formatie met nog één wedstrijd te gaan koploper in de Vrouwen eredivisie.

De toeschouwers op een volgepakte Bob Haarms-tribune op Sportpark De Toekomst zagen dat FC Twente in de eerste helft wel de betere ploeg was en de grotere kansen kreeg. Gelukkig voor de fans van Ajax kwamen de bezoekers niet te scoren.

Ajax Vrouwen begon sterk aan het duel en beloonde zichzelf door binnen het kwartier te scoren. Tiny Hoekstra kon bij de tweede paal een rebound binnen tikken en zo de 1-0 op het scorebord zetten. Het was voor FC Twente pas het vijfde tegendoelpunt dit eredivisie-seizoen.

In de tweede helft was het opnieuw alle hens aan dek voor de ploeg van trainster Suzanne Bakker. Ajax maakte veel fouten en kwam een aantal keren goed weg. Zo schoot Renate Jansen namens FC Twente op de lat en werd een kopbal van spits Fenna Kalma door de uitblinkende Ajax-doelvrouw Lize Kop van de lijn gekeerd.

Va banque

In de slotfase ging FC Twente alles of niet spelen. Hierdoor kwamen er juist ruimtes voor Ajax. Tien minuten voor tijd kreeg Romée Leuchter namens de thuisploeg een enorme kans na een verkeerde terugspeelbal van FC Twente. De spits van Ajax kon echter in de korte hoek FC Twente-doelvrouw Daphne van Domselaar uit het Noord-Hollandse Langedijk niet passeren.

Desondanks bleef het na een zenuwslopende slotfase bij 1-0 voor Ajax. Door de zege wippen de Amsterdammers in de stand over FC Twente heen. Met nog een wedstrijd te gaan heeft Ajax een voorsprong van één punt. In de laatste speelronde op zondag 7 mei speelt Ajax tegen PEC Zwolle. FC Twente krijgt dan Feyenoord op bezoek.