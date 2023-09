FC Volendam overvallen door besluit KNVB om duel met Ajax te verplaatsen: "Niet blij"

FC Volendam is overvallen door de beslissing van de KNVB om de wedstrijd van woensdag tegen Ajax te verplaatsen. De voetbalclub uit het vissersdorp baalt hier flink van en wil gewoon spelen tegen de Amsterdammers.

"De aankomende uren gaan we kijken wat onze rechten zijn", laat een woordvoerder van FC Volendam weten. "Op dit moment kan ik daar niet veel over kwijt, maar laat ik zeggen dat zowel Ajax als wij niet blij zijn met deze beslissing."

Of hier sprake is van competitievervalsing, daar wil FC Volendam nu nog geen reactie op geven. "We zijn verrast en verwijzen voorlopig naar ons statement." De Palingboeren hebben de KNVB inmiddels laten weten niet akkoord te gaan met het schrappen van de wedstrijd tegen Ajax.

