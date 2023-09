Ajax overweegt juridische stappen na nieuwe datum gestaakte Klassieker: "Fans de dupe"

Het restant van het gestaakte duel tussen Ajax en Feyenoord wordt woensdagmiddag in de Johan Cruijff Arena uitgespeeld. Het laatste half uur begint om 14.00 uur, dat is vandaag besloten door de KNVB. Er mag geen publiek bij de wedstrijd aanwezig zijn. De wedstrijd tegen FC Volendam is daardoor uitgesteld naar een ander moment. Ajax gaat niet akkoord met de verplaatsing van het duel tegen Volendam en overweegt om juridische stappen te nemen tegen de KNVB.

Foto: Ajax gestaakt

De Amsterdammers laten weten dat het voorstel van de KNVB om de wedstrijd woensdag te spelen niet accepteert. "Het competitie- en bekerprogramma wordt nu door de KNVB voor vier clubs aangepast vanwege het laten uitspelen van een gestaakt duel. Niet alleen de clubs, maar ook de supporters zijn hier de dupe van." Ajax ziet het restant van de wedstrijd liever worden uitgespeeld in de eerste week van november. Dan wordt er namelijk een bekerronde gespeeld waar Ajax en Feyenoord, vanwege de Europese verplichtingen, niet aan deelnemen. FC Volendam speelt wel in die ronde. Eerder gaf Feyenoord al aan dat als de KNVB zou besluiten om voor de eerste week van november kiezen om de Klassieker af te spelen dat zij juridische stappen zouden overwegen. De Rotterdammers opperden bij de KNVB om dan maar voor een reglementaire overwinning te kiezen. Feyenoord-trainer Aren Slot noemde na afloop voor de camera van ESPN dat het anders competitievervalsing zou zijn. FC Volendam Ajax zou woensdagavond, om 21.00 uur, tegen FC Volendam spelen. Maar vanwege de inhaalwedstrijd moet het duel tegen de nummer 17 van de eredivisie uitgesteld worden. Wanneer die wedstrijd wordt ingehaald is nog niet duidelijk. Jan Smit, die naast volkszanger ook de voorzitter van FC Volendam is, noemt het besluit van de KNVB 'belachelijk'. Volgens Smit gaan de Volendammers ook niet akkoord met de KNVB. Hij schrijft op Instagram dat dit zonder overleg met FC Volendam is gedaan, "dat is pas competitievervalsing".

Foto: Snapshot Video 198215 (00:14)

Gestaakte Klassieker De wedstrijd werd gisteren definitief na 55 minuten gestaakt, omdat tot tweemaal toe vanaf de tribune vuurwerk op het veld werd gegooid. Vlak voor de rust gooiden supporters in eerste instantie fakkels op het veld, kort nadat Feyenoord 0-3 maakte. De wedstrijd werd toen korte tijd stilgelegd en later weer hervat. Na een kleine tien minuten in de tweede helft was het opnieuw raak. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük staakte de wedstrijd, zoals het in de regels van de KNVB staat, definitief daarna. Voor de resterende 35 minuten komen de Rotterdammers woensdagmiddag naar de Arena. KNVB noemt het definitief De voetbalbond noemt het besluit om de Klassieker woensdagmiddag uit te spelen 'definitief'. "Het is aan de clubs om te kijken wat ze daar eventueel nog mee willen doen", reageert Jan Bluyssen, manager Competitiezaken Betaald Voetbal bij ESPN. De KNVB snapt dat het voor de Volendammers vervelend is dat hun wedstrijd is verplaatst, maar noemt het beter voor de 'gelijke omstandigheden' dat de wedstrijd snel wordt uitgespeeld. "Ajax heeft aan ons aangegeven dat ze de wedstrijd liever later willen uitspelen. Wij hebben, op basis van gelijke voorwaarden, besloten om dat niet te doen en aankomende woensdag te spelen."