Ajax-aanvaller Godts maanden aan de kant met hamstringblessure

Ajax heeft de komende maanden niet de beschikking over aanvaller Mika Godts. De 18-jarige Belg kampt met een hamstringblessure. Godts raakte afgelopen vrijdag geblesseerd in de wedstrijd van Jong Ajax tegen FC Den Bosch.

Godts speelde in Den Bosch vrijwel de gehele wedstrijd en maakte vlak voor tijd de 3-3 uit een strafschop. In blessuretijd sloeg het noodlot toe en zonder tegenstander in de buurt liep de vleugelaanvaller een blessure op. Onderzoek op dinsdag wees de ernst van de blessure uit en het blijkt nu dat Godts een scheur in zijn hamstring heeft opgelopen.