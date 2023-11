OM eist 6 jaar cel voor doodsteken van Heiloose Jaymie op LSD-feestje in Heemskerk

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 6 jaar cel geëist voor het doden van de Heiloose Jaymie. Ruben S. wordt ervan verdacht hem te hebben doodgestoken na een 'bad trip' op een drugsfeestje van vier jonge mannen in januari 2021 in Heemskerk.

Foto: Politie bij de flat in Heemskerk - NieuwsFoto.nl

Op 31 januari 2021 ging het helemaal mis op een drugsfeestje van vier vrienden aan de Beneluxlaan in Heemskerk. Ze namen LSD. De avond zou gezellig zijn begonnen, maar daarna volledig zijn omgeslagen toen Ruben S. een 'bad trip' zou hebben gekregen. De toen 22-jarige Jaymie uit Heiloo werd neergestoken en overleed meteen. S. stond vandaag terecht voor doodslag van Jaymie. Dat betekent dat S. verdacht wordt van het 'opzettelijk' doden van zijn vriend, maar dat hij dat niet van tevoren gepland had. De andere twee vrienden hebben kort vastgezeten, maar zijn al lang geen verdachten meer. S. zegt zich niets van de steekpartij te herinneren, hoewel hij in een verhoor zou hebben gezegd 'een demoon' te hebben gestoken. "Ik zag het niet als Jaymie", zou hij toen hebben gezegd. Verslagenheid De dood van Jaymie zorgde bijna drie jaar geleden voor veel verslagenheid, bijvoorbeeld op de school waar hij stageliep. Vandaag wilden veel mensen te weten komen wat precies gebeurd is op die fatale januari-avond: er waren zoveel vrienden, familie en belangstellenden van de mannen in de rechtbank van Haarlem, dat niet iedereen in de zaal paste.

"Ik voelde me zweven, trillen. Ik moest hem doden" Verdachte Ruben S.

De avond was nog in coronatijd, toen er een avondklok was. De vier jongens zouden zich volgens één van hen "opgesloten hebben gevoeld" in het appartement van S. omdat ze volgens de regels niet naar buiten mochten. Jaymie zou op een gegeven 'handtastelijk zijn geworden', wat S. agressief maakte. Eén van de vrienden is toch het appartement uit gevlucht, op zijn sokken. De vierde vriend, die in eerste instantie nog een mes van S. afpakte, kreeg een klap in z'n gezicht. Ook die klap zit inbegrepen in de strafeis van het OM, net als het bezit van een luchtdrukpistool. 'Een demoon die zich aan de deur vastklampte' Hoewel S. zich nu niets zegt te herinneren, zou hij eerder in politieverhoren wel van alles hebben toegegeven: "Mijn vrienden waren demonen en probeerden me op te slokken. Ik probeerde alles om ze de deur uit te krijgen. Schreeuwen, slaan." Ook zou hij 'een demoon die zich aan de deur vastklampte aan het mes geregen': "Ik voelde me zweven, trillen. Ik moest hem doden." Toen hij die nacht opgepakt werd, zat S.' shirt onder het bloed. Later werd zijn DNA ook op de riem van Jaymie gevonden: daaraan zou S. hem versleept hebben van zijn appartement naar de gang. Het OM is er, alles bij elkaar opgeteld, zeker van dat hij Jaymie heeft gedood.

Herbelevingen De vriend die het zag gebeuren en de familie van Jaymie zijn nog steeds erg aangeslagen van de gebeurtenissen van bijna drie jaar geleden. Via zijn advocaat liet die vriend weten last te hebben van herbelevingen: hij zag op een gegeven moment alleen nog maar mensen neergestoken worden.

Een psychiater en psycholoog oordelen dat S. 'verminderd toerekeningsvatbaar was'. Hij was bij zijn volle verstand toen hij de LSD nam, maar raakte in een psychose waarin hij niet wist wat werkelijkheid was en wat niet. Wel zorgden 'anti-sociale trekken' in zijn karakter er waarschijnlijk voor dat hij agressief werd. Maar het OM vindt niet dat S. de schuld volledig op drugs kan afschuiven om zijn straf te ontlopen: "Dan zou het gebruik van drugs een vrijbrief zijn voor het plegen van misdrijven". Bovendien neemt de Officier van Justitie hem kwalijk dat hij op geen enkel moment heeft gezegd dat de dood van Jaymie niet de bedoeling was.

Volgens Arthur van der Biezen, de advocaat van Ruben S., was zijn cliënt ten tijde van zijn daad vanwege de inname van LSD volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij pleit dan ook voor vrijspraak. De uitspraak is over twee weken.