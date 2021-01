Dode aangetroffen in flat in Heemskerk, drie mannen opgepakt

HEEMSKERK - In een flat aan de Beneluxlaan in Heemskerk is vannacht een dode gevonden, meldt de politie aan NH Nieuws. Het gaat om een man van 22 uit Heiloo. Agenten hebben drie mensen aangehouden.

Twee van hen zijn mannen van 21 en 28 jaar uit Heemskerk, de derde is een man van 22 uit Amsterdam. De politie trof ze in de omgeving en in een woning aan.

De politie kreeg vannacht rond 1.00 uur de melding dat er iemand waarschijnlijk was neergestoken in de flat. Rond datzelfde tijdstip kwam er ook een andere melding binnen dat er geschreeuwd zou worden vanaf de galerij van de flat.

Toen agenten bij de flat waren, bleek het slachtoffer al te zijn overleden. Hij had ernstige verwondingen. Het is nog onduidelijk waar hij precies aan is overleden. De politie heeft daarnaar een onderzoek ingesteld.