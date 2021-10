Ruben S. vindt suggestie van opzet bij dood Jaymie na drugsfeestje 'beledigend'

"Het OM suggereert en constateert opzet bij de dood van Jaymie. Dat vind ik erg en beledigend", sprak Ruben S. vanochtend in de rechtszaal. Hij zat daar voor de derde inleidende zitting naar aanleiding van de dood van de Heiloose Jaymie, die afgelopen januari door messteken in de hartstreek om het leven kan.

"Ik ben altijd erg bezig geweest met mijn toekomst, dat kan je iedereen vragen", vervolgde S. in de korte spreektijd die hij kreeg van de rechter. "Daarom zou ik dit nooit met opzet doen. En ik heb ook nooit familie en vrienden zoveel pijn willen doen."

Op 31 januari van dit jaar hielden vier vrienden van begin twintig, waaronder de Heiloose Jaymie, een 'drugsfeestje' bij Ruben S. thuis aan de Beneluxlaan in Heemskerk. Na het nemen van LSD zou S. Jaymie in de hartstreek hebben gestoken. Tijdens de vorige pro forma-zitting in juli ontkende S. niet, hoewel hij het voorval zich niet zei te herinneren.

Vrij tot de inhoudelijke zitting begint

Naast van doodslag, wordt Ruben S. verdacht van mishandeling van één van de andere vrienden op het feestje. Die heeft later aangifte gedaan. Ook zou in februari een luchtbuks van S. in beslag genomen zijn.

Net als tijdens de vorige zitting pleitte S.' advocaat Arthur van der Biezen ervoor hem vrij te laten totdat de inhoudelijke zitting begint. "We kunnen aannemen dat die niet voor mei 2022 zal beginnen, en misschien wordt het wel na de zomer. Tegen die tijd zou mijn cliënt al een jaar tot anderhalf jaar vastzitten."

Dat is volgens hem vreemd: "We gaan toch uit van onschuldig tot het tegendeel bewezen is? Dit is een ongeluk geweest. Zwaardere criminelen zijn in voorbereiding op hun inhoudelijke zaak wel vrijgelaten."

Maatschappelijke onrust

Volgens Van der Biezen is tot nu toe de 'geschokte rechtsorde' het voornaamste argument geweest van de rechters om S. in de gevangenis te laten zitten. Daar is volgens de advocaat geen sprake meer van.

S. zou volgens hem voorlopig vrijgelaten kunnen worden, zonder dat dat te grote maatschappelijke onrust met zich mee brengt. Bovendien zou de verdachte instemmen met het dragen van een enkelband en een wekelijkse drugstest.