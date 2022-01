Verdachte doodsteken Heiloose Jaymie voorlopig en onder voorwaarden vrij

Tijdens een uit de hand gelopen drugsfeestje eind januari vorig jaar in Heemskerk, zou S. onder invloed van LSD een angstaanval hebben gekregen, en Jaymie in zijn hartstreek gestoken hebben.

De verdachte zei eerder in de rechtszaal zich dat niet meer te herinneren. "Maar alle pijlen wijzen naar mij", klonk het uit zijn mond. Twee andere vrienden die op het feestje waren, werden opgepakt, maar al snel weer vrijgelaten.

Een aantal voorwaarden

De advocaat van S., Arthur van de Biezen, betoogde tijdens drie eerdere inleidende zittingen dat de dood van de 22-jarige Heilooër een tragisch ongeluk is geweest. Hij pleitte daarom steeds voor voorlopige vrijlating van zijn cliënt, die in afwachting van zijn inhoudelijke proces inmiddels al bijna een jaar vastzit.

Vandaag, de dag na de vierde pro forma-behandeling in de rechtszaal, besloot de rechter daarin mee te gaan. Wel moet S. voldoen aan een aantal voorwaarden: hij moet van verdovende middelen afblijven, meewerken aan drugstests en verplicht een gedragstraining volgen om zich volledig van drugs te onthouden.

Daarnaast moet hij zich regelmatig melden bij de reclassering en mag hij geen contact hebben met familie van het slachtoffer of getuigen in de zaak, tot de inhoudelijke behandeling van de zaak later dit jaar.