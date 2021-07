Verdachte van LSD-moord op Jaymie uit Heiloo: "Ik herinner het me nog steeds niet"

Ruben S., de verdachte van de moord op Jaymie uit Heiloo, kan zich die daad nog steeds niet herinneren, zei hij vandaag in de rechtszaal in Haarlem. Op een uit de hand gelopen 'drugsfeestje' van vier vrienden in Heemskerk op 31 januari stak hij onder invloed van LSD zijn vriend neer. Sindsdien zit hij vast. Zijn advocaat Arthur van Biezen vindt dat Ruben S. in afwachting van de inhoudelijke zitting op vrije voeten moet komen.

Heel kort mag Ruben S. het woord van de rechter. Tot die tijd houdt hij zijn hoofd licht gebogen, maar zijn blik strak naar voren. Hoewel hij al sinds februari in voorlopige hechtenis zit, ziet hij er op-en-top verzorgd uit met een overhemd en polo op een lichte spijkerbroek, en een strakke lijn in zijn kapsel met lang haar bovenop zijn hoofd, maar korte zijkanten.

"Alle pijlen wijzen naar mij, dat ik schuldig ben, want ik zat onder het bloed. Dus dat heb ik gezegd, zodat mijn twee vrienden niet ook in bewaring zouden moeten, zeg maar. Maar ik herinner het me nog steeds niet."

Bad Trip

Op 31 januari hadden hij, de twee vrienden en slachtoffer Jaimy uit Heiloo een feestje in zijn appartement in Heemskerk. Ruben S. belandde in een bad trip, kreeg een angstaanval, dacht dat hij zich moest verweren tegen demonen en stak zijn vriend neer. Sindsdien zit hij in voorlopige hechtenis. De twee vrienden werden opgepakt, maar snel weer vrijgelaten.

De voorlopige hechtenis van Ruben S. heeft inmiddels ook lang genoeg geduurd, als het aan zijn advocaat ligt. "Er is geen grond meer voor," betoogt hij voor de rechters.

Ontoerekeningsvatbaar

Psychiaters achtten hem op het moment van de daad ontoerekeningsvatbaar, zegt de advocaat. "Bovendien is agressie volgens onderzoek geen gebruikelijk gevolg van de inname van LSD." De kans op herhaling, of op maatschappelijke onrust na vrijlating onder voorwaarden, vindt de advocaat ook niet aannemelijk.

De officier van justitie ziet het anders. "We hebben het over doodslag, één van de ernstigste feiten binnen de rechtspraak." Ook acht zij Ruben S. wel degelijk verantwoordelijk voor zijn gedrag na het nemen van LSD, "daarvan is een bad trip geen onbekend gevolg."

Nabestaanden en vrienden van Jaymie verlieten de rechtszaal in tranen. Zij waren het duidelijk niet eens met het betoog van Ruben S.' advocaat.