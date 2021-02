Grote verslagenheid op middelbare school door omgekomen stagiair Jaymie (22)

ALKMAAR - Bij de Christelijke Scholengemeenschap Jan Arentsz hangt de vlag halfstok. De verslagenheid is groot na de gewelddadige dood van de 22-jarige Jaymie uit Heiloo. De stagiair kwam afgelopen weekend om het leven in een flatgebouw in Heemskerk, vermoedelijk door messteken. "We zijn in diepe rouw", zo laat een woordvoerder van de school aan NH Nieuws weten.

"Leerlingen die behoefte hebben hierover te praten, wordt gevraagd dit via hun mentor kenbaar te maken", zo staat te lezen in een brief die aan de ouders van leerlingen is verspreid.

Het ging dus om Jaymie uit Heiloo, die aardrijkskunde gaf aan VMBO-leerlingen van het Jan Arentsz. In het lokaal waar lesgaf is een plekje ingericht waar leerlingen en collega's de mogelijkheid hebben om in stilte samen te komen en een bericht achter te laten.

De politie kreeg die nacht rond 1.00 uur de melding dat er waarschijnlijk iemand was neergestoken. Rond datzelfde tijdstip kwam er ook een andere melding binnen dat er geschreeuwd zou worden vanaf de galerij van de flat aan de Beneluxlaan. Toen agenten aankwamen, was het slachtoffer al overleden.

Voor de school staan wat leerlingen die les hebben gekregen van de man. Ze zijn geschrokken van het nieuws dat hun leraar is overleden. "Ik vind het echt bizar dat hij vermoord is", vertelt een van hen aan NH Nieuws.

"Het was een hele sympathieke, aardige en sportieve man." De geruchtenstroom op de school is volgens de leerlingen in volle gang. "Je hoort dat er drugs in het spel zou zijn geweest, maar of dat waar is weten we niet."

Drie arrestaties

Wat er zaterdagnacht precies is gebeurd op de flat in Heemskerk is nog onduidelijk. Jaymie had ernstige verwondingen. Direct na het incident pakte de politie drie mannen op. Het gaat om twee mannen van 21 en 28 jaar uit Heemskerk en een 22-jarige man uit Amsterdam.

Het onderzoek is in volle gang en de drie verdachten zitten nog steeds vast. Verder doet de politie geen mededelingen. Tekst gaat door onder de foto