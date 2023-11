Is de verkiezingsuitslag gunstig voor verbreding Houtribdijk? PVV is voorstander

Al jaren is de mogelijke verbreding van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad onderwerp van gesprek. En ook in het Kieskompas - een stemhulp van de regionale omroepen en de NOS - kwam de dijk bij de stellingen voorbij. Is de verpletterende zege van de PVV goed nieuws voor de voorstanders?

Ook VVD, die in West-Friesland op de tweede plek eindigt, wil onderzoeken of het verbreden van de Houtribdijk voor autoverkeer en het aanleggen van een dubbele spoorverbinding vanaf Hoorn tussen Enkhuizen en Lelystad mogelijk is.

De stelling bij het Kieskompas was of de Rijksoverheid geld moet uittrekken om de Houtribdijk te verbreden met extra rijstroken. Afgaande op de antwoorden van de ruim 3 duizend Noord-Hollanders is er flinke verdeeldheid. Een derde (31 procent) wil graag dat de weg verbreed wordt maar een bijna even grote groep (28 procent) is daarop tegen. Binnen de West-Friese gemeenten was er duidelijk meer enthousiasme: 56 procent vindt dat de Houtribdijk verbreed moet worden.

Voor de regio is de 25 kilometer lange weg al langer onderwerp van discussie. Het verbreden met extra rijstroken maakt de regio interessanter voor bedrijven om zich te vestigen. Daarmee wordt het een goede oost-westverbinding waardoor Amsterdam weer ontlast wordt. Veel bedrijven kiezen nog steeds die route richting het oosten (en omgekeerd) in plaats van over de Houtribdijk.

Tot de groep voorvechters behoort ook Hans-Peter Baars, voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG). "Ik rijd er toevallig net overheen. Wij strijden al langer voor een betere oost-westverbinding. Er wordt al lang gesproken over de snelweg van A tot Z, van Alkmaar tot Zwolle. Daar zou dit een mooi onderdeel van kunnen zijn. Dan krijg je een veel soepelere verbinding, wordt de dijk veel meer gebruikt en wordt de randstad ontlast. We hebben in de regio veel grote transportbedrijven, zoals Action, Simon Loos en Van Stralen en De Vries. Die zouden er ontzetten mee geholpen zijn."

En dat kan Transportbedrijf Van Straalen en De Vries uit Wognum beamen. Dagelijks rijden zij over de Houtribdijk naar onder meer ook vestigingen in Kampen en Hoogeveen. "Wel met zo'n vijftig vrachtwagens per dag", zegt Kim van Straalen de Rooij. Een verbreding van de weg is voor hen dan ook zeer welkom. "En dat niet alleen. Ik rij er zelf ook regelmatig overheen. Ook voor personenauto's is het vervelend om daar achter vrachtwagens te rijden." Wat de uitslag van de verkiezingen gaat betekenen, kunnen ze nog moeilijk inschatten. "Dat partijen naar een verbreding kijken, is voor ons natuurlijk positief".

Visie op de toekomst

Nu wordt - ook door transportbedrijven - nog veelvuldig gebruik gemaakt van de A7. "Er wordt teveel naar knelpunten gekeken, zoals op de A7, A8 en A9, maar wat ontbreekt is een visie op de toekomst", zegt Baars. "We zijn heel blij met de komst van de nieuwe Westfrisiaweg (N23), maar die houdt ineens op bij een rotonde bij Broekerhaven."

Voor dat laatste stuk ligt al tien jaar een plan om de Westfrisiaweg met een tunnel op de Houtribdijk aan te laten sluiten, weet Baars. "En leg dan meteen een spoorverbinding aan, zou ik zeggen. Een stukje land in het Markermeer zou dan onder meer gebruikt kunnen worden voor woningbouw en een bedrijventerrein. Zo wordt het financieel ook een aantrekkelijk plan. Ik snap dat dit niet meteen te realiseren valt, maar we moeten denk ik vooral kijken naar wat er wél kan."

Baars: "Ik merk dat er weer wat beweging is. Wethouders van de West-Friese gemeenten willen het weer op de kaart zetten. En wij hebben contact gezocht met mensen in Flevoland. Want je lost dit soort dingen niet alleen op, je moet samen optrekken."