Moet de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad extra rijstroken krijgen?

Moet de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad worden verbreed met extra rijstroken? Dat is één van de regionale stellingen in de stemhulp Kieskompas van de regionale omroepen en de NOS. Voorstanders zien het als impuls voor de regio, terwijl tegenstanders spreken van geldverspilling.

En dat heeft ook met veiligheid te maken. Met enige regelmaat zijn er ongelukken op de Houtribdijk. Daardoor moet de weg ook volledig afgesloten worden en ook is de afloop vaak ernstig. Eind vorig jaar kwam een automobilist nog om het leven toen die met een vrachtwagen in botsing kwam.

Het uitbreiden van het aantal rijstroken zou zorgen voor een goede interessante oost-west-verbinding. Daardoor zou de regio West-Friesland aantrekkelijker worden voor ondernemers om zich daar te vestigen. Bovendien zou het de drukke wegen rondom Amsterdam moeten ontlasten. Veel transportbedrijven verkiezen nu nog vaak die route in plaats van over de dijk.

30 november 2018. De ruim 400 miljoen euro kostende weg tussen Alkmaar en Enkhuizen was net feestelijk geopend. Maar toenmalig VVD-gedeputeerde Elisabeth Post keek al gelijk verder . "Nu moeten we de dijk Enkhuizen-Lelystad aanpakken. Dat is de stip op de horizon."

In 2019 kwam de Houtribdijk, eigenlijk eigendom van de provincie Flevoland, zelfs terecht in het coalitieakkoord van de provincie Noord-Holland. Er kwam een onderzoek naar de mogelijke komst van een brug tussen West-Friesland.

Ondertussen was toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat minder enthousiast. Gezien de hoge kosten had het volgens haar geen prioriteit. "Daar hebben we nu niet direct het vizier op", vertelde ze in 2020. Niet veel later concludeerde de provincie ook dat de komst van een brug onhaalbaar was en uitbreiding van rijstroken onnodig.

'Flutrapport'

Tot teleurstelling van de regio. En ook tot irritatie, zoals bij de Westfriese Bedrijvengroep, die het onderzoek hekelt. "Ik heb zelden zo'n flutrapport gezien. Het gaat volledig voorbij aan de kernvraag. Het gaat er niet om dat de dijk nu wordt overbelast, maar de randstad", aldus toenmalig voorzitter Hans Huibers.

Maar hoe dan ook bleef het daarna stil, al is de wens er nog steeds wel. Vind jij het verbreden van de Houtribdijk nodig, of is dat inderdaad geldverspilling?

Geef hieronder je mening in het Kieskompas en zie ook hoe andere politieke partijen erover denken.