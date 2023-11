Noord-Holland verdeeld over verbreden Houtribdijk, West-Friesland kan niet wachten

Noord-Hollanders zijn verdeeld over het verbreden van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad met extra rijstroken. Dat blijkt uit tussentijdse resultaten van de stemhulp Kieskompas van NH in samenwerking met de andere regionale omroepen en de NOS. Maar vraag het aan de West-Friezen, die het meest gebruik maken van de weg, en dan zie je dat het enthousiasme veel groter is.

Foto: Waterinnovatieprijs 2019 voor Houtribdijk - Frank Janssens i.o.v. Rijkswaterstaat

Voor de regio is de 25 kilometer lange weg al langer onderwerp van discussie. Het verbreden met extra rijstroken maakt de regio interessanter voor bedrijven om zich te vestigen. Daarmee wordt het een goede oost-westverbinding waardoor Amsterdam weer ontlast wordt. Veel bedrijven kiezen nog steeds die route richting het oosten (en omgekeerd) in plaats van over de Houtribdijk. Veiligheid Bovendien moeten extra rijstroken de weg veiliger maken. Er gebeuren regelmatig ongelukken. En meestal zijn die gelijk ook ernstig omdat het frontale aanrijdingen zijn. Eind vorig jaar kwam een automobilist nog om het leven toen die met een vrachtwagen in botsing kwam.

Maar aan dat verbreden hangt ook een flink prijskaartje. En eerder werd al duidelijk dat het Rijk niet bepaald happig is om te investeren in verbreding van de Houtribdijk. En ook in Noord-Holland blijken de inwoners verdeeld. Verdeeldheid over verbreden Bijna een derde (31%) wil graag dat de weg verbreed wordt. Aan de andere kant staat bijna een even grote groep (28%) die daar op tegen is. Ook geeft 30% nog aan neutraal te staan in de discussie. Bekijk hieronder de verschillen in de antwoorden bij de Noord-Hollandse deelnemers en alleen de deelnemers uit alleen West-Friesland. Tekst gaat eronder verder.

West-Friesland: ja, graag! Maar als we kijken naar de West-Friese gemeenten (Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, Medemblik, Hoorn, Koggenland en Opmeer), ontstaat een heel ander beeld. Meer dan de helft van de West-Friezen (56%) vindt dat de Houtribdijk verbreed moet worden. Maar ook hier zegt toch nog 21% er weinig voor te voelen. Doe hieronder het Kieskompas: de stemhulp voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Verantwoording methodologische toelichting data Kieskompas-tools

Deze resultaten zijn gebaseerd op onderzoek van het onderzoeksinstituut Kieskompas. De dataverzameling vond plaats via Kieskompassen voor de Tweede Kamerverkiezingen (30 oktober tot en met 7 november). Er hebben 3.203 Noord-Hollanders deelgenomen. De resultaten zijn gewogen op provincie, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, zodat de uitkomsten op deze kenmerken representatief zijn.