Verbreden Houtribdijk blijft volgens de minister toekomstmuziek

ENKHUIZEN - 'Voorlopig hebben we dat niet in het vizier', aldus minister Cora van Nieuwenhuizen op de vraag of er op de Houtribdijk nieuwe rijbanen zullen bijkomen. Al jaren is er vraag naar een betere verbinding met het oosten van het land.

Eerder startte de provincie een onderzoek naar de mogelijkheden voor een brugverbinding. En na de oplevering van de Westfrisiaweg eind 2018, zette ook gemeente Enkhuizen zich actief in voor een betere doorstroming over de Houtribdijk. "We hebben nu twee rijbanen, dat moeten er vier worden", zei wethouder Erik Struijlaart toen. Naast extra rijbanen, pleit de West-Friese bedrijvengroep al jaren voor de komst van een treinverbinding. Maar een betere verbinding tussen Enkhuizen en Lelystad, blijkt nog geen prioriteit te hebben, legt de minister uit.

NH Nieuws