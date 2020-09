Irritatie over afblazen onderzoek verbreding Houtribdijk: 'Zelden zo'n flutrapport gezien'

WEST-FRIESLAND - De Westfriese Bedrijvengroep is verbaasd over het besluit van de provincie om het onderzoek naar het verbeteren van de verbinding naar Lelystad niet verder te onderzoeken. Volgens Gedeputeerde Staten wordt het te duur en is het voor de verbetering van de doorstroming niet nodig. Maar volgens voorzitter Hans Huibers van de Westfriese Bedrijvengroep is het onderzoek niet goed gedaan, zo zegt hij tegen NH Nieuws.

Zowel een brugverbinding tussen onze provincie en Flevoland als het verbreden van de Houtribdijk worden in een rapport als onnodig bestempeld, waardoor wordt afgezien van verder onderzoek. "Ik heb zelden zo'n flutrapport gezien. Het gaat volledig voorbij aan de kernvraag. Het gaat er niet om dat de dijk nu wordt overbelast, maar de randstad", vertelt een geïrriteerde Huibers.

Betere verbinding ontlast randstad

Hij legt het graag nog een keer uit. "De grote transportbedrijven mijden nu de dijk omdat die onveilig is, en ook de aansluiting met de A6 niet goed genoeg is en rijden daarom via Amsterdam (A10). Bij een betere verbinding maken de vrachtwagens ook minder kilometers. Maar dat is totaal niet onderzocht. Dan kan ik dit ook schrijven, daar heb ik geen onderzoek voor nodig."

De voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep wijst erop dat veel grote winkelketens bevoorraad worden vanuit distributiecentra in West-Friesland, zoals Action, Deen en Lidl. "Er is alleen gesproken met Transport en Logistiek Nederland (TLN), maar niet met de individuele ondernemers. Die zouden ook hebben verteld dat de dijk nu wordt gemeden."

Geen contact met Westfriese Bedrijvengroep

Dat de Westfriese Bedrijvengroep in het het rapport wordt genoemd als overlegpartner roept bij de voorzitter nog meer verbazing op. "Ik hoor het nu van jou dat het af is, want van de provincie hebben we niks gehoord. Er is helemaal geen overleg met ons geweest. Er is één keer kort contact geweest, maar geen gesprek."



Huibers heeft zijn hoop gevestigd op Provinciale Staten waarvan hij hoopt dat die het rapport kritisch gaat bestuderen.