Eén jaar Westfrisiaweg: "Succes voor de regio, maar nu de Houtribdijk nog aanpakken"

WEST-FRIESLAND - Exact een jaar na de opening van de Westfrisiaweg tussen Enkhuizen en Alkmaar is het tijd om de balans op te maken. Heeft de weg gebracht wat ervan verwacht werd? Voor de weggebruikers is dat zeker het geval. Maar zoals altijd is er ook een keerzijde, en is er nog steeds de wens om ook de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad aan te pakken.

Het was een megaproject waar al tientallen jaren over werd gesproken. En ook de aanleg ging niet zonder slag of stoot. Een hoogoplopende ruzie met de aannemer, maar ook een vertraging van meer dan een jaar. Uiteindelijk wordt dan toch op 30 november de weg officieel geopend door toenmalig gedeputeerde Elisabeth Post en minister van Verkeer Cora van Nieuwenhuizen.

'We kregen ook opeens met visrechten te maken'

Het was voor de provincie ook een bijzonder project, bevestigt ook gedeputeerde mobiliteit Adnan Tekin. "Op deze schaal is deze weg uniek. Ik ben natuurlijk wel bezig met de verbinding A8-A9, maar dat is geen 42 kilometer lang project - zoals dit." Programmamanager van de weg, Bertus Nootebos, vult aan: "Er komt van alles bij kijken, naast het neerleggen van asfalt. Kabels, archeologisch onderzoek. Zo kregen we ook te maken met visrechten van partijen in slootjes die wij wilden dempen. Dat hadden we vooraf nooit gezien. Die dingen moet je dan wel oplossen." In onderstaande video zien we wat het uiteindelijk is geworden.



En nu de weg er een jaar ligt, hoe zijn dan de reacties? Automobilisten en ondernemers zijn positief. Weggebruikers zijn sneller van A naar B, en ook de provincie is blij dat de weg veiliger is geworden. En ook voor bedrijven is de regio interessanter geworden door de betere bereikbaarheid. Tekst gaat verder onder de video

Is het dan alleen maar hosanna? Lang niet voor iedereen. Zo waren inwoners van Zwaag niet blij dat hun dorp niet meer terugkeert op de wegbewijzeringsborden en klaagden omwonenden van de Slimweg in Hoogkarspel over het vele en te hard rijdende verkeer. Ook bewoners van de Broekerhaven bij Bovenkarspel klagen over geluidsoverlast. Maar daar lijkt een oplossing voor in zicht.



Quote "Doortrekken Noord-Zuidlijn en aanpakken Houtribdijk moeten we tegelijk doen" gedeputeerde adnan tekin

Ondanks dat de weg open is, zijn er nog steeds wensen. Zo pleit West-Friesland er al langer voor om de weg helemaal door te trekken naar Lelystad door de Houtribdijk te verbreden. Ook de provincie wil de bereikbaarheid en de veiligheid graag verder verbeteren en kondigde in het coalitieakkoord eerder dit jaar al een onderzoek aan om een brug aan te leggen tussen West-Friesland en Lelystad. Maar dat betekent niet dat er op korte termijn gebouwd gaat worden.



En terwijl er dus wordt gesproken over nieuwe projecten, is de Westfrisiaweg niet eens helemaal klaar. Want er zijn, een jaar na de opening, nog wel wat werkzaamheden te doen.



