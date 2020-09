Provincie: geen brug naar Flevoland als vervanging voor Houtribdijk

Al jaren ligt er de wens om een betere oost-westverbinding te maken. Nadat de Westfrisiaweg tussen Alkmaar en Enkhuizen in 2018 was afgerond riep toenmalig gedeputeerde Elisabeth Post dat de volgende stap de Houtribdijk moest zijn. "Het is maar twee keer één rijstrook, en ook niet de meest veilige weg, en moet aangepakt worden. Dat zal niet op korte termijn zijn, maar is wel een stip op de horizon" aldus Post.

Plan voor brug in coalitieakkoord

Een oproep die in West-Friesland op veel steun kon rekenen. Uiteindelijk werd in het nieuwe coalitieakkoord van de provincie afgesproken dat er een verkenning zou komen naar de mogelijkheid van een brug in plaats van een dijkverbinding.

Maar volgens de provincie is de brug dus niet nodig en te duur, waardoor verder onderzoek met Rijkswaterstaat en de Provincie Flevoland niet nodig wordt geacht. Provinciale Staten wordt gevraagd om in te stemmen met het besluit.

Komt er alsnog dijkverbreding?

Omdat die nog niet volledig zijn geïnformeerd kan de Provincie nog geen extra toelichting geven. Want ook het verbreden van de Houtribdijk naar een 'twee keer tweebaansweg' zou volgens veel belanghebbenden een oplossing kunnen zijn. Een optie waarvan minister Cora van Nieuwenhuizen van Rijkswaterstaat al twee keer voor de microfoon van NH Nieuws heeft laten weten dat het wat haar betreft nog geen prioriteit heeft. "Daar is nu niet direct het vizier op. We hebben nog heel veel kilometers dijk te gaan om te versterken. Daar richten we ons nu op", zei ze in juni dit jaar nog.