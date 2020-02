Versterking Houtribdijk miljoenen duurder door zandverstuivingen

Uit de stukken die NH Nieuws in bezit heeft na een beroep op Wet Openbaarheid van Bestuur, blijkt dat alleen al Rijkswaterstaat bijna 3,4 miljoen euro extra heeft moeten bijleggen. En dat is nog maar een deel van de totale kosten door de zandproblemen. Want het deel dat voor rekening was voor Boskalis, is onbekend. De aannemer weigert te antwoorden op onze vragen hierover.

Er kwam flink wat kritiek op Rijkswaterstaat. Want moet je wel experimenteren met een compleet nieuwe versterkingsmethode op zo'n kwetsbare plek? Want bij een afsluiting van de Houtribdijk moeten weggebruikers flink omrijden. "We hebben samen met universiteiten onderzoek gedaan en gekeken naar de maatregelen voor zandverstuiven. Die maatregelen hebben we allemaal genomen, maar de natuur was toch sterker dan we gedacht hadden", legt projectmanager Henk Meuldijk van Rijkswaterstaat uit.

Goedkoop is duurkoop?

De keuze om de dijk te versterken met zandige oevers is niet alleen een wereldprimeur, maar ook de goedkoopste optie. Al was dat volgens Rijkswaterstaat niet de doorslaggevende reden. "Deze manier van versterking is duurzamer door minder transportkosten en co2-uitstoot en geeft de nodige ecologische impuls aan het gebied."