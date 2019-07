Vijfduizend vrachtwagens met grond moeten zandverstuivingen op Houtribdijk tegengaan

ENKHUIZEN - De Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is al een aantal keer dicht geweest vanwege zandverstuivingen. Om die in de toekomst tegen te gaan, rijden vrachtwagens sinds vorige week af en aan om een nieuwe laag grond te storten op de oevers. Die 'zware en kostbare' maatregel is echter nog geen garantie op succes.

De zandverstuivingen zijn afkomstig van de dijkversterking, waaraan gewerkt wordt. Een dunne laag aarde en windschermen hadden ze in eerste instantie moeten voorkomen, maar al snel bleek dat niet voldoende te zijn.

Zandverstuiving was in de plannen vooraf al risico nummer één, maar toch koos Rijkwaterstaat ervoor om eerst de lichtere maatregelen te treffen. "Grond aanbrengen is de meest zware maatregel en ook kostbaarder", aldus Marieke Werkman van Rijkswaterstaat.

Kosten

Voor de dijkversterking is 90 miljoen euro uitgetrokken, waarbij op voorhand al een maximum van 1,8 miljoen euro is gereserveerd voor risico's als deze. "Van het totaalbudget is 1 tot 2 procent voor risico's ingecalculeerd", vertelt Werkman. Hierbij zitten ook de kosten voor de vele veegwagens die zijn ingezet.

In totaal worden vijfduizend vrachtwagens met grond de komende tijd naar de dijk gebracht. Aan de IJsselmeerkant bij Enkhuizen is er begonnen met de aanbrengen van de vijf centimeter dikke laag. Rijkswaterstaat heeft goede hoop dat daarmee het probleem verholpen is, maar kan dit niet garanderen. "Je weet nooit hoe het gaat als er heel veel wind staat. We willen de veiligheid borgen, dus het kan zo zijn dat de dijk mogelijk nog een keer afgesloten zal worden."

Voorlopig zal het nog een aantal maanden duren voor de grond er ligt; er moet een gebied van 180 voetbalvelden worden bedekt. Ook wordt het gehele terrein opnieuw ingezaaid.