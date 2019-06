Problemen op Houtribdijk door opstuivend zand voorlopig nog niet voorbij

ENKHUIZEN - De problemen door opstuivend zand op de Houtribdijk lijken voorlopig niet voorbij. Rijkswaterstaat is bezig de kapotte doeken die het zand moeten opvangen te herstellen. Maar het duurt nog zeker twee maanden voordat alle grond, die moet voorkomen dat het zand wegwaait, is aangebracht.

Ook op een rustige dag als vandaag stuift er volop zand over de weg. Het is afkomstig van de dijkversterking waaraan gewerkt wordt. Afgelopen zaterdag was het door de stevige wind zo heftig dat de Houtribdijk werd afgesloten. Henk Zwaan mocht er wel overheen. De Enkhuizer is eigenaar van restaurant Checkpoint Charlie, dat halverwege de dijk is gevestigd.

"Het waren flinke bergen waar we doorheen gingen. We konden echt maar 40, 50 kilometer per uur rijden." Zwaan kon gelukkig de accu's van zijn restaurant opladen om te voorkomen dat hij een groot deel van zijn voorraad moest weggooien. Maar hij kon geen klanten ontvangen. "De gasten hebben er wel last van. Het is een paar dagen dicht geweest, dus het is een klein foutje voor het seizoen."



Gewaarschuwd voor stuivend zand

Voorafgaand aan de dijkversterking werd in documenten uitgebreid gewaarschuwd voor stuivend zand. Er werd onder meer aangeraden aarde aan te brengen op het zand. Maar volgens Rijkswaterstaat kon dat niet eerder dan nu. Twee fietsers die op de dijk gezandstraald worden, maakt het niet zoveel uit. "Het is veel zand, je moet alles dichtdoen. Maar we houden van het avontuur en zijn nog jong, 75 jaar", zegt de vrouw lachend.

Ook de restauranteigenaar neemt het luchtig op. "Ze doen hun best, en ze lossen alles snel voor me op. Maar we hopen er veel kijkers door te krijgen, en dat gebeurt ook. Dus zo krijgen we er ook wat voor terug, niet met bakken zand tegelijk, maar wel een beetje."

Kamelen

Zich zorgen maken over een komende storm doet hij dan ook niet. "We kunnen er niks aan doen. Wel hebben we een offerte opgevraagd om kamelen te huren om de mensen naar Enkhuizen te brengen", besluit hij met een grap.