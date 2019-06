Dijk tussen Enkhuizen en Lelystad dicht vanwege zand

ENKHUIZEN - De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is in beide richtingen dicht vanwege zand dat op de rijbaan is gewaaid. Dat meldt de ANWB.

Het is vanwege het zand niet veilig nu om over de weg te rijden. De provincie verwacht dat de afsluiting van de Markerwaarddijk zeker tot het begin van de avond gaat duren. "Pas als de wind afneemt en er geen zand meer op de dijk waait, kan er veilig gereden worden", meldt de provincie.

Rijkswaterstaat is bezig met het versterken van de dijk. Het zand dat de dijk opstuift, komt van de zandige oevers naast de dijk, die de dijkversterking vormen.

Weg eerder afgesloten

De laatste tijd komen vaker flinke hoeveelheden zand op de provinciale weg terecht. Eind mei moest de weg daarom ook al worden afgesloten voor verkeer.

Rijkswaterstaat heeft al eerder gras gezaaid om het zand vast te houden. Dat werkt alleen nog niet voldoende omdat het gras nog moet groeien. De vlaktes worden daarom nu ook met een laagje aarde bedekt, zodat het zand niet meer kan verstuiven. Verder zullen de schermen die langs de dijk stonden om het zand tegen te houden, waar nodig gerepareerd en versterkt worden.