Bestuurder auto overleden bij botsing met vrachtwagen op Markerwaarddijk

Bij een ernstig ongeluk met een vrachtwagen op de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad is dinsdagochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. Dat meldt de politie. De dijk is in beide richtingen afgesloten voor verkeer en de ravage is enorm.

Inter Visual Studio / Danielle Rood

Het ongeluk gebeurde rond 07.30 uur. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De bestuurder van de auto overleefde de klap niet en is aan zijn verwondingen overleden. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Hij zit op het bureau. Volgens een politiewoordvoerder was het ongeluk halverwege de Markerwaarddijk. Of gladheid een rol heeft gespeeld, is nog niet duidelijk. De politie is momenteel bezig met een sporenonderzoek. Om een goed beeld te krijgen van het ongeluk is de politie op zoek naar getuigen en dashcambeelden. Een woordvoerder laat aan NH Nieuws/WEEFF weten dat ze specifiek op zoek zijn naar een vrachtwagenchauffeur die van Enkhuizen naar Lelystad ging, en op dat moment langs het ongeluk reed.



De politie verwacht dat de afsluiting van de dijk tot (minimaal) 10.00 uur duurt. Het advies is om om te rijden via Amsterdam of de Afsluitdijk.

Inter Visual Studio / Danielle Rood

Zoals het er nu uitziet zal de weg tot (minimaal) 10 uur afgesloten zijn. https://t.co/yrrqt46MG8 — Politieteam Lelystad (@POL_Lelystad) December 13, 2022