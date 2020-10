Gemeente Enkhuizen teleurgesteld in besluit om Houtribdijk niet aan te pakken

ENKHUIZEN - De gemeente Enkhuizen is teleurgesteld in het besluit van de Provincie om een brugverbinding naar Flevoland of het verbreden van de Houtribdijk niet verder te onderzoeken. Dat laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws. Volgens Gedeputeerde Staten is het te kostbaar en bovendien voor de doorstroming niet noodzakelijk.