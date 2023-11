Laetitia (36) ging naar stembus voor fatsoenlijke woning: "Het maakt me heel somber"

Voor Laetitia Roling uit Amstelveen was het klip-en-klaar om vandaag te gaan stemmen. Iedere dag ondervindt de 36-jarige vrouw de gevolgen van de wooncrisis. Over een paar maanden wordt ze uit haar tijdelijke woning in een slooppand gezet en staat weer op straat.

Laetitia zoekt al tien jaar naar een woning, maar zonder succes. "Ik reageer me blauw, maar vooral de laatste vijf jaar voelt het voor mij als onmogelijk om een nieuwe woning te vinden", vertelt ze aan NH.

'Echte woning'

Het voormalig verzorgingshuis waar ze al die tijd heeft 'gewoond' is vervallen, wordt niet meer onderhouden en de kamers zijn klein. "Het maakt me echt somber. Er zijn periodes geweest dat ik gewoon niet meer uit bed kwam. Ik dacht aan het begin dat ik door zou gaan naar een echte woning en dat is er eigenlijk nooit van gekomen."

Laetitia heeft tot vandaag getwijfeld over haar stemkeuze. "Ik heb eigenlijk geen vertrouwen meer in de politiek." Uiteindelijk koos ze voor de partij die in haar ogen het meest voor haar is opgekomen. "De SP heeft ons (bewoners van het pand waar Laetitia in woont, red.) als enige echt opgezocht. Andere partijen waar ik eerder op heb gestemd hebben me voor mijn gevoel als een baksteen laten vallen."