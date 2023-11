Verkiezingen: NH'ers willen vooral méér woningen, maar liever huur dan koop

Die woningen moeten volgens de Kieskompas-invullers vooral (sociale) huurwoningen zijn. Op de stelling 'Er moeten meer koopwoningen worden gebouwd, ook als er dan minder sociale huurwoningen komen' antwoordt slechts een kwart van de mensen dat ze dat een goed idee vinden. 17 procent is neutraal, en 56 procent vindt dat een slecht idee.

Vergeleken met andere provincies speelt het woningtekort in Noord-Holland duidelijk een grote rol bij de verkiezingen. In geen enkele andere provincie vinden zo veel mensen dat het Rijk gemeenten moet dwingen om meer woningen bij te bouwen.

Woningtekort in Noord-Holland

Een groot tekort aan woningen is in Noord-Holland al langer een groot probleem. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in maart dit jaar was het ook een heet hangijzer. Een goed voorbeeld van de druk op deze markt is bijvoorbeeld de hoeveelheid mensen die zich inschrijven voor huurwoningen: in Anna Paulowna kwamen eerder dit jaar 600 reacties binnen op 30 huurwoningen. In Schoorl was het afgelopen oktober nog wat heftiger. 1.300 mensen schreven zich daar in voor slechts 16 nieuwe huurwoningen.

Naast meer bouwen wordt er in de provincie hard nagedacht over het beter benutten van de beschikbare ruimte. Gemeenten kijken bijvoorbeeld of ze door leegstaande winkels en kantoren om te bouwen meer woningen kunnen realiseren.