Verkiezingen: gedwongen uitkopen boeren verdeelt de provincie

Ruim de helft van de Noord-Hollanders (54 procent) zou het slecht vinden als de regering boeren gedwongen gaat uitkopen. Dat blijkt uit tussentijdse resultaten van de stemhulp Kieskompas van NH in samenwerking met de andere regionale omroepen en de NOS. Het gedwongen uitkopen van boeren om de stikstofuitstoot terug te dringen is een heet hangijzer voor het volgende kabinet.

Daar tegenover staat dat 32 procent van de Noord-Hollanders juist wél vindt dat de nieuwe regering dit als serieuze optie open moet houden.

Eerder dit jaar, vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen, werd er bij een soortgelijke stelling nog heel anders gestemd. Toen vond 47 procent van de Noord-Hollanders het nog onbespreekbaar om boeren uit te kopen. Daar is nu dus 7 procent bij gekomen. 42 procent van de mensen vond het toen wél een goed idee om de optie open te houden, dat is nu dus teruggelopen naar 32 procent.

Landelijk vrij gematigd

Ten opzichte van andere provincies lijkt de gemiddelde Noord-Hollander nog relatief gematigd te staan tegenover het uitkopen van boeren. In bijvoorbeeld Zeeland is 68 procent tegenstander van gedwongen uitkoop, tegenover 22 procent die er juist voorstander van is.

Noord-Holland is niet de meest gematigde provincie in heel Nederland. In Utrecht is 52 procent van de mensen tegenstander van het uitkopen van boeren, tegenover 35 procent dat juist wel positief tegenover uitkopen staat.

Is het aan de orde?

Tot nu toe heeft de provincie Noord-Holland altijd gezegd dat de soep in de provincie niet zo heet gegeten wordt. Het grote verschil tussen Noord-Holland en andere provincies is dat wij hier relatief gezien erg weinig intensieve veeteelt hebben, en dat het uitkopen van boeren dus niet de grote zoden aan de dijk gaat zetten.

Toen in 2022 bekend werd dat het kabinet fors ging snijden in de veeteelt rondom de Natura 2000-gebieden gaf de provincie al aan dat er in Noord-Holland meer gekeken wordt naar een individuele aanpak. "We spreken de boeren regelmatig, om te kijken wat hun toekomstplannen zijn en hoe zij het zelf zien. Misschien hadden ze al bedacht dat ze willen stoppen, bijvoorbeeld. Wij willen in de sector maatwerk leveren, en er samen met de boeren uit komen. Juist omdat de veehouderij bij ons al niet erg intensief is, en we de boeren ook nodig hebben voor het beheren van de natuurgebieden", aldus de woordvoerder van gedeputeerde Rommel, die destijds over stikstof ging.