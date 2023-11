Edwin (51) uit Heemskerk leeft op 30 m2: ''Den Haag, help mij aan een woning!''

De 51-jarige Edwin volgt de verkiezingen van vandaag met meer dan gemiddelde belangstelling. Uit onderzoek van NH Media blijkt immers dat vooral het thema Wonen bij veel Noord-Hollanders hoog op de agenda staat. En laat dát voor Edwin nu een onderwerp zijn dat momenteel wel erg actueel is.

Ewdin (52) woont in kleine studentenkamer door woningnood - NH / Koen Bugter

Edwin woont sinds augustus in een studiootje van amper 30 vierkante meter in Heemskerk. Hij ziet het liever anders, maar een betere optie heeft hij simpelweg niet. Als alleenstaande man zit hij klem tussen lange wachtlijsten van woningcorporaties en de hoge huurprijs van de vrijemarkt. "Als ik dit niet had, was ik nog steeds aan het zoeken." Wanneer Edwins relatie deze zomer op de klippen loopt, moet hij naarstig op zoek naar een nieuwe woning. Ingeschreven bij een woningcorporatie staat hij niet, voor een hypotheek komt hij niet in aanmerking en met een maximaal te besteden bedrag van 1000 euro aan huur komt hij op de vrije markt niet ver.

Hij vindt een appartementje in Heemskerk, waar hij voor 750 euro per maand slechts 30 vierkante meter aan leefruimte tot zijn beschikking heeft. Het is een studio, die meer weg heeft van een studentenkamer dan een geschikte woning voor een man van 52.

Niet zeuren Maar door het enorme woningtekort, telt Edwin gek genoeg zijn zegeningen. "Ik ben blij dat ik zo snel wat kon vinden. Ik weet zeker dat als ik dit niet had, ik nog steeds aan het zoeken was." Toch vindt hij het verre van ideaal. In de 'envelop' kan hij zijn kont niet keren. "Het is gewoon echt wel klein. Ik vraag niet veel, gewoon een appartementje van 60 vierkante meter zou al mooi zijn."

Geschikte woning zoeken Edwin doet er alles aan om op termijn een passender plekje te vinden. "Ik sta bij verschillende makelaars ingeschreven, bij Woonservice en bij Sint Agnes voor 55+ woningen." Vooralsnog zonder succes. "Soms krijg ik wel wat toegestuurd, maar daar zitten geen passende woning voor mij bij. Ik ga niet in een vierkamerappartement van 12 à1300 euro zitten."

Oproep aan kabinet Edwin volgt de verkiezingen vandaag dus met meer dan gemiddelde belangstelling. Want hij wil graag één ding duidelijk maken aan het nieuwe kabinet: "Den Haag help mij aan een nieuwe woning zodat ik niet meer in een stapelbed hoef te liggen in mijn kamer van dertig vierkante meter."