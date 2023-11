Stem van dakloze Peter gaat naar Omtzigt: ''Hij is net als ik een outcast, dat schept een band''

Peter (62) uit Haarlem leeft al vier jaar op straat. Slapen doet hij in zijn bestelbus. Om de tijd te doden, fietst hij overdag door de stad. En toch is hij het vertrouwen in de politiek niet helemaal kwijtgeraakt. Hij maakt gebruik van zijn kiesrecht. Zijn stem gaat vandaag naar Pieter Omtzigt. Die snapt volgens Peter wat mensen als hij doormaken. ''Hij is een outcast, net als ik. Dat schept een band.''

Kijk hier onder naar de reportage over Peter op verkiezingsdag