Wachttijd sociale huurwoning in Amstelveen en Haarlemmermeer gemiddeld 19 jaar

Voor een sociale huurwoning stond je eind vorig jaar in de gemeentes Amstelveen en Haarlemmermeer het langst in de wacht. Waar de wachttijd landelijk gemiddeld ruim zeven jaar was, stond je in die gemeentes gemiddeld maar liefst 19 jaar op de wachtlijst. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS onder de grootste gemeenten van Nederland.

Foto: De renovatie van de sociale huurflat Aquarius in Amstelveen is bijna klaar - NH Nieuws

In totaal vulden 43 gemeenten de enquête die ze van de NOS toegestuurd kregen volledig in. In Amsterdam zelf was de gemiddelde wachttijd een stuk lager dan in de omliggende gemeentes, namelijk zo'n 12,5 jaar. Een belangrijke reden daarvoor is dat er in de hoofdstad relatief meer sociale huurwoningen zijn dan in de omliggende gemeentes. Amstelveen is volgens onderzoeksbureau Atlas op dit moment de gemeente met de hoogste woondruk van Nederland. Het aantal gevraagde woningen is daar zo'n 50 procent hoger dan het beschikbare aanbod.