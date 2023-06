Thuisloze starters willen urgentie nu Amstelveense Olmenhof 'weer voor senioren wordt'

Thuisloze Amstelveense starters moeten voor volgend jaar april hun 'tijdelijke' woning in voormalig ouderencomplex De Olmenhof in de wijk Groenelaan verlaten. Eigenaar Woonzorg Nederland en zorgorganisatie Brentano hebben een plan gemaakt om er net als voorheen seniorenwoningen te maken. De starters voelen zich in het nauw gedreven en vragen om een voorrangsregeling.

In voormalig ouderencentrum De Olmenhof wonen Amstelveense starters die geen woning kunnen vinden - NH Nieuws

Het verouderde gebouw moet tegen de vlakte om plaats te maken voor zestig woningen voor senioren, al dan niet met zorgvraag. Dat plan is nog niet in beton gegoten. Het moet eerst nog langs de gemeenteraad. Of het plan doorgaat of niet: de huidige bewoners moeten sowieso verhuizen, omdat het pand volgens de leegstandswet maximaal tien jaar voor tijdelijke huur mag worden gebruikt. Om verloedering tegen te gaan verhuurt Woonzorg Nederland de Olmenhof sinds 2014 aan Camelot, dat tijdelijke huisvesting aan zo'n negentig jongeren aanbiedt. De starters wisten vanaf het begin dat ze ieder moment uit hun tijdelijke woning gezet konden worden, maar hoopten ook dat ze in de tussentijd een sociale huurwoning zouden hebben gevonden.

"Ik spaar als een brave burger punten, maar een van mijn basisbehoeften wordt glashard ontkend" Stefan Wijnen

Die droom spatte voor flink wat bewoners uiteen. Zij noemden het verouderde pand uiteindelijk jarenlang hun thuis, omdat de Amstelveense woningmarkt nog altijd op slot zit. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is in Amstelveen opgelopen tot meer dan zestien jaar. NH volgt bewoner van De Olmenhof Stefan van Wijnen al sinds 2019. Hij woont inmiddels zeven jaar in het ouderencomplex en was destijds al enorm gefrustreerd. "Ik vertelde toen al dat je een permanent gevoel van tijdigheid hebt, want je weet dat je weer weg moet. Ik wil geen tijdigheid meer."

Reageren op woningen is inmiddels dagelijkse kost voor Stefan. De woningzoekende heeft niet het gevoel dat het nieuwe puntenstelsel voor sociale huurwoningen verschil maakt. "Iedereen reageert veel. Ik spaar als een brave burger punten, maar een van mijn basisbehoeften wordt glashard ontkend." Waar hij volgend jaar moet gaan wonen, weet Stefan nog niet. "Ik wil niet zoals sommige mensen uiteindelijk maar in het Vondelpark bivakkeren", zegt hij moedeloos. De Amstelvener hoopt dan ook dat de gemeente zal ingrijpen en bewoners van De Olmenhof voorrang kunnen geven op een sociale huurwoning.

"Als ik uit Amstelveen moet vertrekken, moet ik waarschijnlijk mijn baan opzeggen" Bewoner Olmenhof

Dat vinden meer bewoners een goed idee. Een 26-jarige geboren Amstelvener die niet met zijn naam in de publiciteit wil, heeft ook nog geen idee waar hij naartoe moet verhuizen. "De eerste dag dat ik 18 werd heb ik me ingeschreven, maar ik eindig nog altijd ergens onderaan de lijst," vertelt hij. De woningzoekende kon de afgelopen vijf jaar in De Olmenhof terecht. De gemeente adviseert de starters om vooral ook buiten de gemeentegrenzen te zoeken, maar dat kan voor hem grote gevolgen hebben. "Als ik uit Amstelveen moet vertrekken, moet ik waarschijnlijk mijn baan opzeggen", licht hij de ernst van de situatie toe. De Amstelvener kent meer bewoners die een groot probleem hebben. "Ik vind daarom dat de gemeente situatiepunten moet geven aan mensen die nu in de Olmenhof wonen." Met situatiepunten kunnen woningzoekenden in een nijpende situatie voorrang krijgen.

Ook de 35-jarige Anouk Beynon is momenteel fulltime aan het zoeken naar een woning. NH-verslaggever Celine Sulsters sprak haar tijdens een inspreekavond over betaalbaar wonen in Amstelveen. Anouk werkt bij een marketing start-up in Amstelveen en wil dus graag in de buurt blijven. "Ik sta al 15 jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning", vertelde ze toen. "Eigenlijk heb ik al mijn vrienden de afgelopen jaren zien vertrekken uit Amstelveen. Het lijkt wel of de gemeente de leeftijdsgroep 30-40 niet wil bedienen." Tekst gaat verder onder video

Stefan zoekt al jaren naar een woning - NH Nieuws

Leeftijdsgenoot en buurvrouw Laetitia kent ieder vervallen hoekje van De Olmenhof. Zij woont er vanaf het begin, al bijna tien jaar dus. Als NH de jonge vrouw begin deze week spreekt, klinkt ze opgewekt: "Als het goed, kom ik in aanmerking voor een woning in Zaandam." Een dag later blijkt het goede nieuws een dode mus. Laetitia valt weer buiten de boot, want ze verdient te veel om in de woning te mogen wonen. "De woning was voor inkomens lager dan 25.000 euro. Mensen die letterlijk verhongeren, dus ik moet verder zoeken." Maar waar weet ze eigenlijk ook niet meer.

Bittere pil NH heeft de gemeente Amstelveen voorgelegd of voorrang voor bewoners van De Olmenhof een optie is. Het antwoord is een bittere pil voor hen. "Voorrang geven op een sociale huurwoning via een urgentie of het krijgen van situatiepunten is niet aan de orde. Er zijn veel groepen die met spoed een woning zoeken in Amstelveen. Die schaarste proberen we zo eerlijk mogelijk te verdelen. Dat heeft tot gevolg dat we spaarzaam zijn met het geven van urgenties voor sociale huurwoningen", aldus een woordvoerder. Hij wijst er ook op dat de starters vanaf het begin al weten waar ze aan toe zijn. "De huurders wisten dat de huurcontracten tijdelijk waren en wisten dus bij de start dat dit moment eraan zou komen. Bewoners hebben nog tijd om zelf nieuwe woonruimte te vinden."

Twee ontwerpen voor het nieuwe woonzorgcomplex - Woonzorg Nederland