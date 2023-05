Vertrekpremie voor betere doorstroom op woningmarkt ook op agenda Amstelveense raad

Het is er nog niet, maar het zal veel Amstelveense starters als muziek in de oren klinken: een betaalbare woning huren en tegelijkertijd vermogen opbouwen om een woning te kopen. Er lopen al projecten in Almere, Rotterdam en Amsterdam en komende week debatteert ook de Amstelveense raad over de innovatie constructie.

Watercirkel Amstelveen - Google Streetview

In aanloop naar het raadsdebat van volgende week werd het initiatief gisteren tijdens het raadsgesprek al besproken. CoKopen-directeur Hieke Bakker was uitgenodigd voor een toelichting. In gemeenten die met Cokopen in zee gaan, stampt CoKopen een nieuwbouwproject met appartementen in het middensegment uit de grond. Belangstellenden kunnen vervolgens op de appartementen tussen de 45 en 85 vierkante meter intekenen bij de gemeente, die aan de hand van bijvoorbeeld een inkomenstoets bepaalt wie mogen meedingen. Het zal gaan om huishoudens met een inkomen van 45.000 à 67.000 euro. Inkomensafhankelijke huur De uiteindelijke huurders betalen een (inkomensafhankelijke) huur van tussen de 875 en 1200 euro per maand. Een deel daarvan wordt door CoKopen veilig belegd of geïnvesteerd, waardoor het rendement oplevert. Dat rendement wordt vervolgens weer gebruikt om huurders een vertrekpremie te geven. Zo wordt niet alleen de doorstroom op de woningmarkt bevorderd, maar hebben huurders ook een aardig zakcentje als startkapitaal voor de financiering van een woning. Het zijn vooral de starters die nu tussen wal en schip vallen, benadrukte CoKopen-directeur Hieke Bakker gisteren tijdens het raadsgesprek.

Veel woningzoekenden met een laag inkomen zijn gedwongen om een (te dure) woning in de vrije sector te huren. Dat heet scheefwonen en is ook in Amstelveen een flink probleem: 10 procent van de lage inkomens en 18 procent van de middeninkomens huurt noodgedwongen in de vrije sector.

Wie aanspraak wil maken op de vertrekpremie moet minimaal drie jaar huren. Na zeven jaar loopt de vertrekpremie niet langer op. Wie na drie jaar vertrekt kan met deze constructie al een bedrag van 5.000 euro meekrijgen, wie na zeven jaar of langer verhuist, kan een bedrag tot 25.000 euro meekrijgen. Voor een starter op de kopersmarkt, waar vaak een flinke eigen bijdrage wordt gevraagd, is dat flink financieel steuntje in de rug, zo is het idee. Om nog eens extra te stimuleren dat mensen niet langer dan nodig blijven plakken wordt er jaarlijkse inkomensafhankelijke contributie gevraagd. "En ook die is afhankelijk van het inkomen", legde CoKopen-directeur Bakker de raadsleden gisteren uit tijdens het raadsgesprek.

"Onze directeur geloofde het eerst ook niet" Initiatiefnemer CoKopen Bart Hartman

"In principe mag je er zolang wonen als je zelf wil", vervolgt Cokopen-directeur Bakker. "We proberen het verleidelijk te maken om door te stromen naar een volgende woning." Maar klinkt dit niet allemaal te mooi om waar te zijn? Dat vond directeur Bakker ook voordat ze het had laten doorrekenen, verklapte CoKopen-initiatiefnemer Bart Hartman vorige maand in een interview op Radio 1. "We hebben sinds 1 januari een directeur, die komt bij de grote woningcorporatie Ymere vandaan, en zij geloofde het eerst ook niet. Maar we hebben alles laten doorrekenen [...] en ze hebben geconstateerd: het werkt."

Om scheefwonen tegen te gaan, is afgesproken dat in Amstelveen twee derde van alle woningen gebouwd moet wordt in het betaalbare segment. Dit betekent dat 20 procent van alle woningen in het sociale segment wordt gebouwd en zo’n 46 procent in het middensegment.

De gemeenten waar CoKopen tot nu toe actief is hebben eigen grond die gebruikt kan worden voor woningbouw. Dat geldt in veel mindere mate voor Amstelveen, waar de organisatie dus grond van andere eigenaren zal moeten kopen. Dat drijft de prijs mogelijk op, zo luidde alvast een kritische noot tijdens het raadsgesprek gisteravond. De Scheg Van oplopende prijzen en bouwprojecten die niet van de grond komen weet VORM alles. De ontwikkelaar van de Amstelveense nieuwbouwwijk De Scheg zou gisteren ook van de partij zijn, maar liet afweten. Onlangs verzocht de ontwikkelaar de gemeente om de eerder gegeven vergunning in te trekken vanwege de tegenvallende voorverkoop en daarmee groeiende zorgen over de financiële haalbaarheid Inmiddels is het verzoek om de vergunning in te trekken ook weer ingetrokken, omdat VORM denkt dat het project in aangepaste en gefaseerde vorm financieel wél haalbaar is. Over de exacte invulling van de aangepaste plannen hult de projectontwikkelaar zich vooralsnog in stilzwijgen.