Nieuw systeem moet spoedzoeker sneller aan sociale huurwoning helpen

14 gemeenten in Noord-Holland starten vandaag met een nieuw puntensysteem voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Je kunt punten verdienen met je inschrijftijd, maar ook door actief te reageren op woningadvertenties. Bovendien kunnen mensen die dringend op zoek zijn, in een paar gevallen extra punten aanvragen.

Luuk Koenen

Het systeem werkt met drie soorten punten: wachtpunten, zoekpunten en situatiepunten. Per jaar dat je ingeschreven staat, verdien je een wachtpunt. De jaren die je er al op hebt zitten, worden automatisch omgezet naar punten. Al verdiende wachtpunten, kun je nooit verliezen. Aftrekpunten Dan de zoekpunten: als je minimaal 4 keer per maand reageert op een woning, verdien je een punt. Maar: je kunt ook aftrekpunten krijgen. Bijvoorbeeld als je niet komt opdagen bij een bezichtiging, een afspraak afzegt of een woning weigert. Dit is allemaal om te stimuleren dat alleen mensen die écht dringend op zoek zijn, de meeste kans maken op een woning.

Wie doen er mee? Er doen 14 gemeenten mee. Dat zijn: Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn. De nieuwe regels gelden alleen voor sociale huurwoningen in deze regio. Het aanbod aan sociale huurwoningen is te vinden onder WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Waterland. De corporaties die meewerken zijn: De Alliantie, De Key, Eigen Haard, Stadgenoot, Rochdale, Ymere, Woonzorg NL, Intermaris, Parteon, ZVH, Wormerwonen, Wooncompagnie, Habion en WOV. Meer informatie over het nieuwe systeem is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl

In vier speciale situaties kunnen mensen situatiepunten aanvragen. Dit is in het geval dat een relatie uitgaat en er kinderen in het spel zijn, bij gezinnen die inwonen bij andere gezinnen, en bij pleegjongeren of jongeren met een Wmo-ondersteuning. Deze categorieën zijn door inwoners van de regio zelf aangewezen als meest dringend. Er bestond al een urgentieregeling voor mensen wiens huis bijvoorbeeld afgebrand is, of die moeten verhuizen vanwege een ernstig medisch probleem. Dit blijft bestaan.

Bron: Gemeente Amsterdam

Niet alle sociale huurwoningen worden overigens voor mensen met situatiepunten aangemerkt: het gaat maar om 50%. Er moet namelijk ook nog een deel beschikbaar blijven voor andere woningzoekers. Corporaties in een gemeente moeten gezamenlijk bepalen welke woningen ze aanbieden aan mensen met situatiepunten. Hierbij wordt rekening gehouden met een spreiding over wijken, soorten woning en huurprijs. Eerlijker Het nieuwe systeem moet het toewijzen van sociale huurwoningen, die schaars zijn, eerlijker maken. Er zijn in onze provincie wachtrijen die op kunnen lopen tot wel 20 à 21 jaar (Landsmeer). Juist in de regio's rondom Amsterdam duurt het zo lang, omdat daar percentueel minder sociale huurwoningen zijn dan in de hoofdstad. In het oude systeem gingen de woningen naar degene die het langst ingeschreven stond. Nu maken mensen die actief zoeken ook kans, en kunnen zij daar zelf invloed op hebben, is het idee.

Veel eisen Toch zullen er nog mensen zijn die niets aan deze regeling hebben. Iemand die (veel) eisen aan een woning stelt, zal geen of weinig punten opbouwen. Die zal namelijk sneller een woning weigeren, of niet eens willen reageren. Het is dan ook de bedoeling van het systeem om vooral mensen te helpen die écht om woonruimte verlegen zitten. Voor mensen die geen smartphone of internet hebben, of die niet digitaal vaardig zijn, is er begeleiding in bibliotheken, buurthuizen en bij Stichting WOON!.