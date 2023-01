Stefan (32) zoekt al jaren naar een woning, maar nieuw puntensysteem stelt hem niet gerust

Vooral spoedzoekers moeten dankzij het nieuwe systeem sneller aan een woning komen. Dat zijn bijvoorbeeld gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, gescheiden ouders met kinderen of jongeren in een problematische situatie. Stefan is ook met spoed op zoek, maar verwacht niet dat zijn situatie schrijnend genoeg is om 'veel punten op te leveren.' Want in het nieuwe systeem draait het allemaal om wie de meeste punten heeft. Een schrijnende situatie kan veel 'situatiepunten' opleveren.

Stefan woont al zeven jaar in een tijdelijke studio in een voormalig ouderencomplex in Amstelveen. Hij kan ieder moment te horen krijgen dat het gebouw tegen de vlakte gaat en hij zijn spullen kan pakken. Geen ideale situatie als je 32 jaar oud bent en een toekomst wilt opbouwen. "Ik vind het hartstikke mooi dat er een beter beeld komt van mensen die in een moeilijke situatie zitten. Mensen die tussen wal en schip vallen, komen zo misschien wel aan bod. Maar voor het overgrote deel verandert er niks", vreest Stefan.

