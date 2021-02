Deze 15 gemeenten willen een nieuw puntensysteem voor verdeling sociale huurwoningen

AMSTERDAM - Het puntensysteem voor de toewijzing van sociale huurwoningen moet op de schop, vinden vijftien gemeentebesturen in de regio's Amsterdam, Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Door ook 'zoekpunten' en 'situatiepunten' toe te kennen, moet de wachttijd minder bepalend worden voor de toewijzing van een sociale huurwoning.

Gemeente Amsterdam

De gemeenten maken zich zorgen over een grote groep mensen die dringend een woning nodig heeft, terwijl de gemiddelde wachttijd momenteel meer dan tien jaar is. "Urgenties worden alleen verleend in zeer uitzonderlijke gevallen", stellen de gemeenten.

De volgende gemeenten hebben het voorstel ondertekend: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, en Uithoorn

Bepaalde groepen mensen die in de huidige overspannen woningmarkt geen kans maken op een woning zouden met het nieuwe systeem alsnog moeten kunnen meedingen naar een eigen stek. Het gaat bijvoorbeeld om gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen of mensen met kinderen die net een relatie hebben beëindigd. Ook thuiswonende kinderen in een problematische situatie geven recht op zogeheten situatiepunten. Naast 'situatiepunten' kunnen mensen ook extra punten krijgen door actief naar een woning te zoeken. De gemeenten stellen dat deze categorieën voortkomen uit een groot onderzoek dat ze gedaan hebben onder inwoners over woonruimteverdeling. Minpunten bij niet opdagen bezichtiging Het voorstel geeft ook handvatten aan de regiogemeenten om een experiment te starten met extra punten voor jongeren. "Jongeren krijgen 10 startpunten toegekend als ze na afloop van hun jongerencontract geen nieuwe woning kunnen vinden. Zo voorkomen gemeenten dat jongeren op straat komen te staan."

Het is ook mogelijk minpunten te krijgen als woningzoeker. Als iemand bij een bezichtiging niet komt opdagen, zouden er punten kunnen worden afgetrokken, valt te lezen in het persbericht. Medio 2022 De verwachting is dat het voorstel halverwege 2022 in de lokale huisvestingsverordeningen is verwerkt en in de praktijk kan worden gebracht. In de komende twee maanden zal het voorstel in de gemeenteraden worden vastgesteld.