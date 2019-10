Stefan (28) is crisis Amstelveense woningmarkt spuugzat: "Gemeente denkt dat iedereen hier chirurg is"

AMSTELVEEN - "Je gaat bijna denken dat Amstelveen gelooft dat 'iedereen chirurg is en het loon heeft dat daarbij hoort'. Maar helaas, hier wonen toch veel Jan Modaals." De 28-jarige Stefan van Wijnen is de crisis op de Amstelveense woningmarkt meer dan beu. Net als veel andere Amstelveners is hij gefrustreerd over het tekort aan sociale huurwoningen.

Gedwongen tot je dertigste bij je ouders wonen of verhuizen naar een andere gemeente. Vooral starters ondervinden hinder van problemen op de woningmarkt. Voor een sociale huurwoning moet je jaren wachten.

'Hele bestaan hier opgebouwd'

Stefan is een van hen. Hij wil Amstelveen niet verlaten, omdat hij daar zijn hele bestaan heeft opgebouwd. Nu woont hij in een voormalig ouderencomplex, een plek waar meer starters zitten die geen woning kunnen vinden. "Het zorgt ervoor dat je leeft in een continue staat van 'dit is toch maar tijdelijk'", vertelt hij voor de camera. "Het zorgt ervoor dat je er niet veel tijd en energie in steekt als iets stuk gaat. Op een gegeven moment word je er toch uit gebonjourd."

In 2018 stond je in Amstelveen maar liefst 22 jaar op de wachtlijst als je een sociale huurwoning zocht. Uit recente cijfers van Woningnet blijkt bovendien dat die lange wachttijd nog niet verandert. Het is het gevolg van de financiële crisis die ertoe leidde dat er veel minder werd gebouwd, zegt hoogleraar Peter Boelhouwer.

Tientallen jaren wachten op sociale huurwoning in Noord-Holland

De problematiek was voor SP en GroenLinks reden genoeg om een petitie te starten. Hiermee willen zij het college van Amstelveen (VVD, D66 en PvdA) prikkelen tot het bouwen van sociale huurwoningen.

Wat is een sociale huurwoning?

Sociale huurwoningen zijn woningen met maximale huurprijzen en een maximale huurverhoging. Een puntensysteem bepaalt de hoogte van de huurprijs. Ook kan een huurder van een sociale huurwoning huurtoeslag krijgen.



Niet iedereen kan er aanspraak op maken. Woningcorporaties moeten jaarlijks minimaal 80 procent van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot 38.035 euro. Van die woningen is de maximale huurprijs 720,42 euro. (Bron: Rijksoverheid)

Vorige week donderdag organiseerden de twee partijen een avond waar bewoners hun zorgen konden uiten over het Amstelveense woonbeleid en hun verhaal konden doen. Zo'n zeventig Amstelveners maakten daar gebruik van, onder wie Nel Nolte. Haar 30-jarige zoon woont nog noodgedwongen thuis.

Volgens de Amstelveense wethouder Rob Ellermeijer zijn er genoeg sociale huurwoningen in zijn stad. Er zijn er alleen te weinig beschikbaar voor de mensen die het nodig hebben. Dat komt door het gebrek aan doorstroming, legt hij uit.

#ikwileenhuis

Niet alleen in Amstelveen maar ook in veel andere plaatsen is er een tekort aan beschikbare sociale huurwoningen. Dat tekort is nu zelfs zo groot, dat woningcorporaties massaal aan de bel trekken. Met de hashtags #wooncrisis en #ikwileenhuis kunnen mensen die dringend op zoek zijn naar een betaalbare woning hun verhaal doen op sociale media.

Volgens hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer kampen veel gemeenten in ons land met dezelfde problematiek. Sommige daarvan gaan creatief om met de problemen. Boelhouwer adviseert Amstelveen dan ook goed om zich heen te kijken.

Onderzoek NH Nieuws & RTV Amstelveen

NH Nieuws maakt in samenwerking met mediapartner RTV Amstelveen een serie verhalen over de problemen in de sociale huursector in Amstelveen.