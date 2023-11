Thuisloze Amstelveense starters wonen in een krot, maar vechten tóch om te blijven

Schimmel, overal troep en ramen vol vliegen: wonen in voormalig ouderencomplex de Olmenhof in Amstelveen is niet bepaald een droom. Toch voeren de huidige bewoners actie om te kunnen blijven. "Hier heb ik tenminste een eigen plekje."

Dat is een van de vele problemen waar bewoners van de Olmenhof tegen aanlopen. Daarnaast ligt iedere gang vol met achtergelaten meubels, het trappenhuis vol glas en ga zo nog maar even door. Beheerder 'Plaza Resident Services', de voormalig omstreden leegstandsverhuurder Camelot geeft nauwelijks gehoor als bewoners bellen met verzoeken of klachten.

In een ruimte op de derde verdieping van het gebouw beschilderen bewoners gisteren laat in de middag een spandoek met gekleurde letters: 'Maak ons niet dakloos', staat er geschreven. Een aantal lampen in de ruimte werkt niet meer. Een voorbijlopende bewoonster blijft even staan kijken: "Goed bezig", roept ze haar flatgenoten toe. Haar plafond zit vol met schimmels.

Je zou dus denken dat ze er het liefst gillend wegrennen, maar de bewoners van de Olmenhof voerden gisteren juist actie om in het gebouw te mogen blijven wonen. Ze hebben tijdelijke huurcontracten volgens de leegstandswet en die lopen in april volgend jaar af. De op de woningmarkt vastgelopen starters die in de Olmenhof wonen, wisten altijd al dat de leegstandswet tijdelijke verhuur van een leegstaand gebouw voor maximaal tien jaar mogelijk maakt. Die termijn verstrijkt in 2024, dus moeten ze eruit.

"We wisten altijd al dat we er uit moesten, maar toen ik hier tien jaar geleden kwam wonen had ik niet verwacht dat het zó uit de hand zou lopen met de wooncrisis en dat ik binnen die tijd geen betaalbare woning kon vinden", vertelt de 36-jarige Laetitia Roling aan NH. "Maar we waren ook in de veronderstelling dat we eruit zouden moeten omdat het pand ook daadwerkelijk gesloopt of gerenoveerd zou worden", vult de 25-jarige Josefien de Bie aan.

Nog geen plan

Maar de sloopkogel hangt nog niet bepaald klaar. Eigenaar Woonzorg Nederland wil van de Olmenhof weer een ouderencomplex maken. Een plan daarvoor staat alleen nog in de kinderschoenen. Gemeente Amstelveen onderzoekt nu of zij in de periode dat het gebouw leegstaat Oekraïense vluchtelingen in het pand kan huisvesten, maar de huidige bewoners snappen niet waarom zij dan niet gewoon mogen blijven.

"Dit pand gaat leegstaan, terwijl wij zoeken naar een woning. Dat voelt alsof ze blind zijn voor de situatie", zegt de 27-jarige Philip de Vogel. Hij woont al zijn hele leven in Amstelveen en wil dolgraag in de gemeente blijven wonen, zodat hij zijn ouders mantelzorg kan bieden. Natuurlijk wel vanuit een eigen huisje. "Want ik ben er gillend weggerend", lacht hij.

Vast huurcontract

"Woonzorg kan deze jongeren gewoon een vast huurcontract geven", legt SP-Kamerlid Sandra Beckerman uit.

De partij hoopt op de langere termijn dat de leegstandswet van tafel gaat. "Want die maakt het nog steeds mogelijk om mensen na een tijdelijk contract uit hun huis te zetten en wij vinden dat het recht op een vast huurcontract het uitgangspunt moet zijn. Dat je mensen niet dakloos kunt maken."