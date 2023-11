Acht jaar cel voor zeer gewelddadige dood van Peter Langenberg

Jent S. (31) uit Egmond moet acht jaar de gevangenis in voor het doden van Peter Langenberg. Ook krijgt hij tbs met dwangverpleging. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij de 56-jarige Alkmaarder vorig jaar in de duinen van Egmond met veel geweld om het leven bracht. Het slachtoffer was gewurgd en had verschillende botbreuken in zijn gezicht en lichaam.

De 56-jarige Peter Langenberg uit Alkmaar pakt die paaszondag de bus naar Egmond. Later die dag vindt een Duitste toerist zijn levenloze en ontklede lichaam in de Wimmenummerduinen ten noorden van Egmond aan Zee. Hij lag op zijn rug, zat onder het bloed en had verwondingen aan zijn gezicht, waaronder gebroken jukbeenderen en een verbrijzeld neusbeen. Ook waren er sporen van wurging.

Tegenover de politie bekende S. dat hij Langenberg twee keer hard in zijn gezicht heeft geslagen en tegen zijn schouder heeft geschopt. "Ik ben de dader van hetgeen meneer Langenberg is overkomen", verklaarde hij.

Toch werd naast de celstraf ook tbs met dwangverpleging gegeven, omdat het OM de kans op herhaling groot acht. "Het is onverantwoord om verdachte onbehandeld terug te laten keren in de maatschappij."

De straf valt twee jaar lager uit dan de oorspronkelijke eis. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste 'een forse vrijheidsstraf van 10 jaar', omdat hij naast doodslag ook wordt verdacht van de mishandeling van nog twee homoseksuele mannen in Alkmaar en in recreatiegebied Geestmerambacht.

S. ontkent seks te hebben gehad met Langenberg. Net als dat hij homoseksueel zou zijn. Volgens zijn verklaring was hij daar met een vrouw. "Ik was in die duinpan met Mia en wij hadden seks met elkaar. Meneer Langenberg dook opeens bij ons op en ik zag dat hij ons filmde. Dat wilde ik niet en toen heb ik hem geslagen." Langenberg was volgens S. nog in leven toen hij hem achterliet. Daarbij gaf hij toe dat hij die dag onder invloed was van alcohol en cocaïne. Verder beroept S. zich grotendeels op zijn zwijgrecht

'Explosief geweld'

Uit onderzoek blijkt dat S. en Langenberg wel degelijk seks met elkaar hebben gehad. Dat er meer dan twee keer geslagen moet zijn, is te zien aan de grote hoeveelheid breuken in zijn gezicht", aldus het OM. "Het gaat om explosief en buitensporig veel geweld." Het OM gelooft dan ook niets van zijn verklaring. "Ook van die Mia is geen enkel spoor gevonden."

Op de vragen waar nabestaanden anderhalf jaar na de dood van hun Peter nog mee worstelen, is geen antwoord gekomen. "Wat voor straf hij uiteindelijk krijgt, is het minst belangrijk. We willen vooral weten wat er gebeurd is, en waarom. Dan vinden we hopelijk rust. Dan is het af en kunnen we ons leven weer oppakken", vertelde zijn zus Anja eerder deze maand in een openhartig interview.