Gruwelijke duinmoord: Peter Langenberg werd doodgeslagen en gewurgd

Peter Langenberg (56) uit Alkmaar blijkt met kracht op zijn hoofd en lichaam geslagen en geschopt en daarbij mogelijk ook verwurgd. Dat kwam naar voren tijdens de eerste niet-inhoudelijke zitting. Ook is er DNA van de verdachte Egmonder Jent S. (30) gevonden. De verdachte zwijgt over de moord, en was ook niet aanwezig in de Alkmaarse rechtbank.

Tijdens de eerste inleidende zitting vandaag in de Alkmaarse rechtbank was S. niet aanwezig, maar duidelijk is dat het Openbaar Ministerie (OM) hem nog steeds verdenkt van moord of doodslag op Langenberg, en dat hij mogelijk niet alleen handelde:

Vijf dagen na de gruwelijk vondst in de duinen wordt Jent S. uit Egmond aan Zee aangehouden . De 30-jarige verdachte zit sindsdien vast, en beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens verhoren. Zo liet zijn advocaat eerder aan NH Nieuws weten.

Zijn mobiel werd wel teruggevonden en ingeleverd bij een boekhandel in Egmond aan Zee, maar van de vinders ontbreekt nog ieder spoor. Van Langenberg is wel bekend dat hij die Paaszondag de bus nam van Alkmaar naar het kustdorp.

Op 17 april werd in de Wimmenummerduinen ten noorden van Egmond aan Zee het levenloze en ontklede lichaam van Peter Langenberg gevonden door een Duitse toerist. Zijn kleding, rugzak en kniebrace bleken verdwenen, en zijn nog altijd niet terecht.

Sperma aangetroffen

In haar toelichting omschreef de officier van justitie hoe Langenberg werd gevonden. 'Ontkleed en met zeer ernstig aangezichtsletsel'. Ook lijkt het OM over voldoende bewijs te beschikken tegen Jent S.. 'Er is sperma van verdachte op de vinger van het slachtoffer aangetroffen, naast genetisch materiaal van S. op het geslachtsdeel van Langenberg'.

Volgens getuigen zou de verdachte ook gezien zijn in de buurt van de vindplaats van het slachtoffer. 'Hij gedroeg zich opvallend en afwijkend', verklaren die. Ook is hij op camerabeelden te zien waarop hij met een rugzak liep die sterk op die van Langenberg lijkt. Die tas is nooit teruggevonden.

Verdachte mail

En in een map 'verwijderde mails' op S. computer werd een bericht gevonden waarin iemand refereert aan de gedumpte spullen. Van Langenberg is, naast zijn rugzak, ook zijn kleding en kniebrace niet teruggevonden.

Het onderzoek in de zaak en naar de psychische toestand van de verdachte is nog niet afgerond. De rechtszaak gaat in oktober verder. Ook dan zal het om een pro-formazitting gaan.