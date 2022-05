Raadselachtige duinmoord houdt Egmond in z'n greep

Wat is er op Paaszondag gebeurd in de duinen ten noorden van Egmond? Na bijna drie weken is er maar weinig bekend over de moord op Alkmaarder Peter Langenberg en dus houdt de geruchtenstroom in het dorp aan. Aan NH Nieuws vertellen inwoners wat zij weten over de opgepakte verdachte dorpsgenoot.

Het is zondag 17 april als rond 15.30 uur een lugubere vondst wordt gedaan in de Wimmenummerduinen. Voorbijgangers treffen er het ontklede lichaam van de overleden Peter Langenberg aan, en slaan alarm.

De politie maakt al snel bekend dat het om een misdrijf gaat en dat de vindplaats een 'mannenontmoetingsplek' zou zijn. Binnen week wordt er een verdachte opgepakt: een 29-jarige man uit Egmond aan Zee.

Hij wordt verdacht van moord of doodslag en vanmiddag wordt duidelijk of er genoeg aanknopingspunten zijn om hem mogelijk nog maanden vast te houden. Ook al zit er dus iemand vast, veel weten we niet over hem omdat hij 'in alle beperkingen' zit.

Gele cabrio

Vlak na de duinmoord zijn de inwoners vooral geschokt en terughoudend met reageren. Maar inmiddels gonst het van de geruchten, hoort NH Nieuws bij bezoeken aan het kustdorp.

'We weten precies om wie het gaat', vertellen meerdere Egmonders, die niet met naam en toenaam willen worden genoemd. 'Het is die gozer die opviel omdat hij vroeger met een gele cabrio door het dorp reed.' Een ander vertelt: 'Hij had jaren een vriendinnetje hier in het dorp. Hij is in ieder geval geen geboren Egmonder, en volgens mij woonde hij bij zijn vader in huis.'

Zijn arrestatie op vrijdagavond 22 april blijft ook niet onopgemerkt. Er kwam een arrestatieteam aan te pas, en het leek allemaal best lang te duren. Uiteindelijk is hij meegenomen en later ook een bestelbus en zijn auto. Er liepen mannen met witte pakken.' Dit gebeurde allemaal bij een woning aan de noordrand van het kustdorp.

