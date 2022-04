Tien tips over overleden Peter Langenberg na oproep op tv

Er zijn tien tips binnengekomen over Peter Langenberg. De 56-jarige Alkmaarder werd afgelopen zondag dood gevonden in de duinen tussen Egmond en Bergen. Volgens de politie is hij door een misdrijf om het leven gekomen. Gisteravond besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak.

Het naakte lichaam van Langenberg werd op Paaszondag rond 15.30 uur gevonden in de buurt van een 'mannenontmoetingsplek' in de duinen. Zijn kleding, tas en kniebrace bleken verdwenen. Wel is zijn telefoon bij een plaatselijke boekhandel afgegeven als gevonden voorwerp.

"We zijn heel blij met de tips", laat een politiewoordvoerder aan NH Nieuws weten. "We hopen dat iedereen die iets weet en zich nog niet gemeld heeft, dat alsnog wil doen." Alle tips worden door de recherche meegenomen in het onderzoek.

Gisteravond werden op tv de laatste beelden getoond van Peter Langenberg. Het ging om camerabeelden uit een Connexxion-bus waarmee hij naar Egmond aan Zee ging. De politie riep ook de vinders van de telefoon op zich te melden. Of dit gebeurd is, kon de woordvoerder niet zeggen. "We komen heel graag met ze in contact."

Verdere informatie over de doodsoorzaak, precieze vindplaats en wie hem gevonden heeft, geeft de politie nog niet prijs. "Dat is daderinformatie."