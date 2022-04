Overleden Alkmaarder Peter Langenberg (56) zonder kleren gevonden in Egmondse duinen

De man die zondag dood werd gevonden in de Egmondse duinen, is de 56-jarige Peter Langenberg uit Alkmaar. De man werd naakt aangetroffen in de buurt van een 'mannenontmoetingsplek'. Volgens de politie is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In de hoop tips te krijgen, heeft de politie in Opsporing Verzocht camerabeelden vrijgegeven waarop de man te zien is.