Overleden man in Egmondse duinen is een Alkmaarder, politie gaat uit van misdrijf

In de duinen van Egmond aan Zee is gisterenmiddag een overleden persoon gevonden, het gaat om een 56-jarige man uit Alkmaar. De man is waarschijnlijk omgekomen bij een misdrijf.

De recherche doet nog onderzoek naar de zaak en kan de doodsoorzaak nog niet met zekerheid vaststellen, maar gaat vooralsnog uit van een misdrijf. De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart en vraagt mensen die iets gezien hebben afgelopen zondag in het duingebied zich te melden.

Familie

Gistermiddag kwam er een melding binnen bij de politie over een lichaam in de duinen. De politie is gaan kijken en trof het levensloze lichaam aan van een man. Uit onderzoek kan nu worden gesteld dat het gaat om een 56-jarige Alkmaarder. De familie van de man is op de hoogte gesteld.