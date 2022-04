Spullen van dood gevonden Peter Langenberg nog niet terecht

Nog altijd is de rugzak, kniebrace en kleding van Peter Langenberg niet gevonden. De 56-jarige Alkmaarder werd op paaszondag dood gevonden in het duingebied van Wimmenum bij Egmond. Vanavond deed de politie daarom opnieuw een oproep in Opsporing Verzocht.

Opsporing Verzocht

Ook hebben de vinders van de telefoon van Langenberg zich nog niet gemeld. Die telefoon werd door hun als gevonden voorwerp bij de boekhandel Dekker en Dekker in het kustdorp gebracht. De politie komt graag met ze in contact. Na de uitzending vorige week zijn bijna twintig tips bij de politie binnengekomen. Maar de kleding, brace en rugzak is, ook na een zoekactie vandaag in een container met strandafval, niet gevonden. Gehoopt wordt dat mensen die spullen ergens hebben gezien; mogelijk is het weggegooid of verstopt.

Het lichaam van Langenberg (56) werd zondag 17 april rond 15.30 uur gevonden door voorbijgangers. Hij blijkt door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. In het onderzoek naar zijn dood is een 29-jarige Egmonder aangehouden die wordt verdacht van moord of doodslag. De rechter-commissaris besloot vandaag dat hij nog twee weken vast blijft zitten.