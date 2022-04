Egmonder (29), verdacht van moord op Peter Langenberg, blijft langer vastzitten

De 29-jarige Egmonder die vrijdagavond werd gearresteerd in het onderzoek naar de dood van Peter Langenberg, wordt verdacht van moord of doodslag. De Alkmaarder (56) werd op paaszondag levenloos gevonden in de duinen tussen Egmond en Bergen. Vandaag heeft de rechter-commissaris bepaald dat de verdachte Egmonder langer in voorarrest blijft zitten.

De verdachte zit ook nog steeds 'in alle beperkingen', wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het Openbaar Ministerie kan daarom geen verdere informatie over de zaak delen, maar maakte vandaag wel bekend dat zij de Egmonder verdenkt van een actieve rol in het overlijden van Peter Langenberg uit Alkmaar.

De Alkmaarder werd op zondag 17 april ontkleed gevonden in de duinen. Hij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen, maar de doodsoorzaak is (nog) niet bekendgemaakt. Volgens de politie werd het lichaam van Langenberg gevonden in de buurt van een 'mannenontmoetingplaats'.

Inwoners van Egmond aan Zee laten aan NH Nieuws weten niet bekend te zijn met zo'n trefpunt in het Egmondse duingebied. Volgens de politie ligt de vindplaats drie kilometer ten noorden van het kustdorp, en zou uit hun onderzoek blijken dat het om een 'ontmoetingplek voor mannen' gaat.

Opsporing Verzocht

Het politieonderzoek is ook nog niet afgerond, en net als vorige week besteedt het programma Opsporing Verzocht vandaag aandacht aan de zaak. "We hebben nog een aantal vragen waar we antwoord op willen hebben, en roepen daarom vanavond opnieuw de hulp in van het publiek", vertelt een politiewoordvoerder aan NH Nieuws.

"Dat gaat onder meer over de vinders van de telefoon van het slachtoffer." Het mobieltje werd afgegeven bij een boekhandel in het kustdorp. Vorige week werden er ook beelden getoond van Langenberg die de bus naar Egmond nam. Tot nu toe zijn er 18 tips verzameld.