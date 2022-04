Container met strandvuil doorzocht bij Egmonds bedrijf in zaak Langenberg

In het onderzoek naar de dood van Peter Langenberg heeft de politie vandaag een container met strandvuil doorgespit. De bak stond bij een Egmonds bedrijf dat het strand schoonhoudt in opdracht van de gemeente.

Dat vertelt Mart Gul, de eigenaar van het bedrijf, aan NH Nieuws. "Ze belden of wij de container, met het vuil dat we na Pasen van het strand hadden gehaald, nog hadden staan. Die bak stond er nog, dus die hebben ze vandaag doorzocht."

Of er iets is meegenomen door de politie, weet Gul niet. "Ik help graag mee in het oplossen van deze zaak. Het zou natuurlijk mooi zijn als ze bijvoorbeeld zijn brace vinden met DNA van de dader er op. Verder hebben wij er niks mee te maken." De politie kan alleen bevestigen dat er onderzoek is gedaan bij het bedrijf.

De Alkmaarse Peter Langenberg werd op paaszondag dood en ontkleed gevonden in de duinen tussen Egmond en Bergen. Hij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Later werd duidelijk dat zijn kleding, tas en kniebrace verdwenen waren.

Er is een 29-jarige Egmonder aangehouden in de zaak. Hij wordt verdacht van moord danwel doodslag, maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend. De man blijft voorlopig vastzitten en mag verder alleen contact hebben met zijn advocaat.

Vanavond besteedt Opsporing Verzocht opnieuw aandacht aan de zaak.